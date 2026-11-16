ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇരിട്ടി ഏരിയ സമ്മേളനംtext_fields
ആറളം: ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഹിന്ദ് ഇരിട്ടി ഏരിയ സമ്മേളനം ആറളം പാലം സൈറ്റിൽ നടത്തി. നൂറുകണക്കിനാളുകൾ പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനം സംസ്ഥാന ശൂറ അംഗം സി.ടി. ശുഹൈബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സകരിയ്യ മസ്ജിദ് ഖത്തീബ് വി.എൻ. ഹാരിസിന്റെ ഖുർആൻ ക്ലാസോടെയാണ് പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായത്.
ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പി.സി. മുനീർ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ കെ. അബ്ദുൽ റഷീദ് സ്വാഗതവും ഏരിയ സെക്രട്ടറി എൻ. മുഹമ്മദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വനിതാ വിഭാഗം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി.സി. ഫാത്തിമ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.
ജില്ല പ്രസിഡന്റ് ടി.കെ. മുഹമ്മദലി, ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുസ്സലാം മാസ്റ്റർ, ശാന്തപുരം അൽജാമിഅ റെക്ടർ ഇല്യാസ് മൗലവി, ഇത്തിഹാദുൽ ഉലമ കേരള സെക്രട്ടറി വി.പി. ഷൗക്കത്തലി, വനിതാ വിഭാഗം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം കെ.എൻ. സുലൈഖ ടീച്ചർ, ജില്ല സെക്രട്ടറി സി.കെ. അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ, വിവിധ പോഷക സംഘടനാ നേതാക്കളായ പി.വി. സാബിറ, കെ.പി. മൂസക്കുട്ടി, കെ.ടി. സലീജ്, മുഹമ്മദ് നസീഫ്, ഫർഹ ഹാഷിം തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. ചോദ്യോത്തര സെഷൻ, ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനം, ഫൈഹ മെഹ്റിന്റെ ഗാനാലാപനം എന്നിവയും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അരങ്ങേറി.