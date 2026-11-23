'കാട്ടാനക്കലി' അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞത് 21 പേർക്ക്; പരിക്കേറ്റത് 27 പേർക്ക്text_fields
തൊടുപുഴ: അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ കാട്ടാനക്കലിയിൽ ഇടുക്കിയിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞത് 21 പേർക്ക്. 2022-23 മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള വനം വകുപ്പിന്റെ രേഖകൾ പ്രകാരമാണിത്. കണക്കുപ്രകാരം ഇക്കാലയളവിൽ കാട്ടാന ആക്രണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണത്തിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ രണ്ടാംസ്ഥാനവും പരിക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണത്തിൽ മൂന്നാംസ്ഥാനവും ഇടുക്കിക്കാണ്. ജില്ലയിൽ ഹൈറേഞ്ചിലും ലോറേഞ്ചിലും വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷമായിട്ടുളളത്. പ്രതിരോധ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ശാശ്വത പരിഹാരമാകുന്നുമില്ല. ഇക്കാലയളവിൽ 27 പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.
കുറയാതെ കാട്ടാനക്കലി
വനം വകുപ്പിന്റെ കണക്കിൽ ഇടുക്കിയിൽ കാട്ടാനക്കലിയിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നില്ല. 2022-23ൽ അഞ്ച് മരണവും അഞ്ച് പരിക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത വർഷവും ഇതേ കണക്ക് തുടർന്നു. 2024-25ൽ രണ്ട് മരണവും 10 പരിക്കുമാണ് ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ, 2025-26ൽ വീണ്ടും അഞ്ച് മരണങ്ങളും അഞ്ച് പരിക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ വർഷം ഇത് വരെ 4 മരണവും 2 പരിക്കുമാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ രേഖകളിലുളളത്.
അഞ്ച് മാസം; നാലുമരണം
സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ് അഞ്ച് മാസം പിന്നിടുമ്പോഴും ജില്ലയിൽ കാട്ടാനയാക്രമണത്തിൽ കുറവില്ല. ഇക്കാലയളവിൽ മാത്രം നാലുപേരാണ് ആനക്കലിയിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 28ന് ചിന്നക്കനാൽ സ്വദേശിനി മാരിയമ്മാൾ (36) കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യ സംഭവം. മകനെ സ്കൂളിലയക്കാൻ പോകുംവഴിയാണ് ഇവർക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. മകനും സാരമായ പരിക്കേറ്റിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ആഗസ്റ്റ് 27ന് പൂപ്പാറ തലക്കുളത്തുള്ള ഏലത്തോട്ടത്തിൽ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ഒച്ചപ്പൻ (68) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സെപ്റ്റംബർ 17ന് ശാന്തൻപാറ അയ്യൻപാറക്ക് സമീപം മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ അന്തർ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ശിവൻകുമാർ (30), 23ന് ശാന്തൻപാറ പന്നിയാറിന് സമീപം പന്തടിക്കളത്തുവെച്ച് പി.വി. വിജയൻ (43) എന്നിവരാണ് പിന്നീട് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ വിജയൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്, ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ചക്കക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിലാണ്.