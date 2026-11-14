ആനയിറങ്കലിലെ അനധികൃത കൈയേറ്റങ്ങള് ഒഴിപ്പിച്ചുതുടങ്ങിtext_fields
അടിമാലി: ആനയിറങ്കല് ഡാമിന്റെ ബഫര് സോണില് കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമി കൈയേറി അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ച കൈയേറ്റങ്ങളും നിര്മാണങ്ങളും ദേവികുളം സബ് കലക്ടര് വി.എം. ആര്യയുടെ നേതൃത്വത്തില് നീക്കം ചെയ്തു തുടങ്ങി. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വിലക്ക് ഭാഗത്തുനിന്നാണ് അനധികൃത കൈയേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത്.
അനധികൃതമായി നിര്മിച്ചിരുന്ന വേലികളും മതിലുകളും മറ്റും നീക്കം ചെയ്തു. ആനയിറങ്കല് ഡാമിന് സമീപം 16 പേര് ചേര്ന്ന് കൈയേറിയ പ്രദേശമാണ് ആദ്യം ഒഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1250 മീറ്റര് നീളത്തില് നിര്മിച്ചിരുന്ന വേലികളാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. 75 തൂണുകളും ആറ് ഗേറ്റുകളും പിഴുതുമാറ്റി. വരും ദിവസങ്ങളിലും നടപടികള് തുടരും. ജില്ല കലക്ടര് ഡോ. ദിനേശന് ചെറുവാട്ട് വൈകീട്ട് പ്രദേശം സന്ദര്ശിച്ചു. വന്യജീവികളുടെ സ്വാഭാവിക സഞ്ചാരപാത സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെയും മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘര്ഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായാണ് നടപടി. ഡാമിന്റെ ബഫര് സോണില് അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി വേലികള്, സോളാര് വേലികള്, മതിലുകള്, മറ്റ് നിര്മാണങ്ങള് എന്നിവ നിയമാനുസൃത നടപടിക്രമങ്ങള് പാലിച്ച് നീക്കം ചെയ്യാനാണ് ജില്ല ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവ്. ഇതിനായി ദേവികുളം സബ് കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തില് മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. മൂന്നാര് ഡി.എഫ്.ഒ, കെ.എസ്.ഇ.ബി എക്സിക്യൂട്ടിവ് എന്ജിനീയര് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അംഗങ്ങള്. സര്ക്കാര് കാലാകാലങ്ങളില് പട്ടയം നല്കിയ ഭൂമിയിലെ അതിര്ത്തികളോ, മതിലുകളോ, വേലിക്കെട്ടുകളോ നിര്മിതികളോ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി നീക്കം ചെയ്യില്ല. റവന്യൂ വകുപ്പ്, വനംവകുപ്പ്, കെ.എസ്.ഇ.ബി ഡാം സേഫ്റ്റി വിഭാഗം, പൊലീസ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംയുക്ത സംഘമാണ് ഒഴിപ്പിക്കല് നടപടികള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കുന്നത്.
മൂന്നാര് എ.എസ്.പി അമൃത സതീപന്, ദേവികുളം ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫിസര് ജയന്, കെ.എസ്.ഇ.ബി എക്സിക്യൂട്ടിവ് എന്ജിനീയര് പി.ആര്. മനോജ് കുമാര്, ഉടുമ്പന്ചോല തഹസില്ദാര് ലാലുമോന് ജോസഫ്, ഭൂരേഖ തഹസില്ദാര് കെ.പി. പോള്, സ്പെഷ്യല് വില്ലേജ് ഓഫിസര് ഗുല്സാര് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു. അനധികൃത കൈയേറ്റങ്ങള് ഒഴിപ്പിച്ച് സര്ക്കാര് ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും പ്രദേശത്തെ സ്വാഭാവിക സസ്യാവരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കും. ഒഴിപ്പിക്കല് നടപടികളുടെ പുരോഗതി സബ് കലക്ടര് വിലയിരുത്തി ജില്ല ഭരണകൂടത്തിന് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കും.