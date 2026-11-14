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Madhyamam
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    ആ​ന​യി​റ​ങ്ക​ലി​ലെ അ​ന​ധി​കൃ​ത കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചുതു​ട​ങ്ങി

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    പ​ട്ട​യം ന​ല്‍കി​യ ഭൂ​മി​യി​ലെ നി​ര്‍മി​തി​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യി​ല്ല
    ആ​ന​യി​റ​ങ്ക​ലി​ലെ അ​ന​ധി​കൃ​ത കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചുതു​ട​ങ്ങി
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    അ​ടി​മാ​ലി: ആ​ന​യി​റ​ങ്ക​ല്‍ ഡാ​മി​ന്റെ ബ​ഫ​ര്‍ സോ​ണി​ല്‍ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഭൂ​മി കൈ​യേ​റി അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ളും നി​ര്‍മാ​ണ​ങ്ങ​ളും ദേ​വി​കു​ളം സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ര്‍ വി.​എം. ആ​ര്യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു തു​ട​ങ്ങി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വി​ല​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് അ​ന​ധി​കൃ​ത കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി നി​ര്‍മി​ച്ചി​രു​ന്ന വേ​ലി​ക​ളും മ​തി​ലു​ക​ളും മ​റ്റും നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. ആ​ന​യി​റ​ങ്ക​ല്‍ ഡാ​മി​ന് സ​മീ​പം 16 പേ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് കൈ​യേ​റി​യ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് ആ​ദ്യം ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 1250 മീ​റ്റ​ര്‍ നീ​ള​ത്തി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ച്ചി​രു​ന്ന വേ​ലി​ക​ളാ​ണ് നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​ത്. 75 തൂ​ണു​ക​ളും ആ​റ് ഗേ​റ്റു​ക​ളും പി​ഴു​തു​മാ​റ്റി. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ തു​ട​രും. ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​ദി​നേ​ശ​ന്‍ ചെ​റു​വാ​ട്ട് വൈ​കീ​ട്ട് പ്ര​ദേ​ശം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചു. വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക സ​ഞ്ചാ​ര​പാ​ത സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ര്‍ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ഡാ​മി​ന്റെ ബ​ഫ​ര്‍ സോ​ണി​ല്‍ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി വേ​ലി​ക​ള്‍, സോ​ളാ​ര്‍ വേ​ലി​ക​ള്‍, മ​തി​ലു​ക​ള്‍, മ​റ്റ് നി​ര്‍മാ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ച്ച് നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് ജി​ല്ല ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ഇ​തി​നാ​യി ദേ​വി​കു​ളം സ​ബ് ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ മൂ​ന്നം​ഗ സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നാ​ര്‍ ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ, കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ന്‍ജി​നീ​യ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ കാ​ലാ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ട്ട​യം ന​ല്‍കി​യ ഭൂ​മി​യി​ലെ അ​തി​ര്‍ത്തി​ക​ളോ, മ​തി​ലു​ക​ളോ, വേ​ലി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളോ നി​ര്‍മി​തി​ക​ളോ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നീ​ക്കം ചെ​യ്യി​ല്ല. റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ്, വ​നം​വ​കു​പ്പ്, കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഡാം ​സേ​ഫ്റ്റി വി​ഭാ​ഗം, പൊ​ലീ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത സം​ഘ​മാ​ണ് ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്.

    മൂ​ന്നാ​ര്‍ എ.​എ​സ്.​പി അ​മൃ​ത സ​തീ​പ​ന്‍, ദേ​വി​കു​ളം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ജ​യ​ന്‍, കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ന്‍ജി​നീ​യ​ര്‍ പി.​ആ​ര്‍. മ​നോ​ജ് കു​മാ​ര്‍, ഉ​ടു​മ്പ​ന്‍ചോ​ല ത​ഹ​സി​ല്‍ദാ​ര്‍ ലാ​ലു​മോ​ന്‍ ജോ​സ​ഫ്, ഭൂ​രേ​ഖ ത​ഹ​സി​ല്‍ദാ​ര്‍ കെ.​പി. പോ​ള്‍, സ്‌​പെ​ഷ്യ​ല്‍ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ഗു​ല്‍സാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ന​ധി​കൃ​ത കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഭൂ​മി വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക സ​സ്യാ​വ​ര​ണം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ര്‍ വി​ല​യി​രു​ത്തി ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കും.

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    News Summary - Illegal encroachments on elephants have begun to be eliminated
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