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    അ​ടി​മാ​ലി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി വി​ജ​യ​ക​രം

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    താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ദ്യം
    അ​ടി​മാ​ലി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി വി​ജ​യ​ക​രം
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    അ​ടി​മാ​ലി: അ​ടി​മാ​ലി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി. ഇ​ടു​ക്കി കു​ഞ്ചി​ത്ത​ണ്ണി സ്വ​ദേ​ശി​യും ക​ർ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ബി​ജു​വി​നാ​ണ് ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം കാ​ലി​ന് വേ​ദ​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ടി​മാ​ലി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ ബി​ജു​വി​ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ശ്വാ​സ​ത​ട​സ്സം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ഉ​ട​ൻ ഇ.​സി.​ജി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ടു​ത്തു​നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഹൃ​ദ​യ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖ​വു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് കാ​ർ​ഡി​യാ​ക്ക് സ​ർ​ജ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ബ്ലോ​ക്കു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    അ​ടി​മാ​ലി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി കാ​ർ​ഡി​യാ​ക് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് ക​രോ​ൾ ജോ​സ​ഫ്, എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ പോ​ൾ തോ​മ​സ്, വി​ജു ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി ന​ട​പ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് ബി​ജു​വി​നെ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ക​യ​റ്റി​യ​ത്. അ​ടി​മാ​ലി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ കാ​ര്‍ഡി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​ക​രോ​ള്‍ ജോ​സ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സം​ഘ​മാ​ണ് ആ​ന്‍ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു താ​ലൂ​ക്കു​ത​ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക കാ​ത് ലാ​ബ് സം​വി​ധാ​നം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഹൃ​ദ​യ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി ഒ.​പി വി​ഭാ​ഗം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, ആ​ൻ​ജി​യോ​ഗ്രാം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. വി​പു​ല​മാ​യ കാ​ത്ത് ലാ​ബ് സൗ​ക​ര്യം വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​തു​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്കോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലേ​ക്കോ ആ​ണ് രോ​ഗി​ക​ളെ റ​ഫ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്.

    അ​ടി​മാ​ലി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ബ്ല​ഡ്ബാ​ങ്കി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. കാ​ത്ത് ലാ​ബി​ലേ​ക്ക് വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ നാ​ല് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ കു​റ​വു​ണ്ട്. ഇ​തു പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​ടു​ക്കി ഡി.​എം.​ഒ അ​റി​യി​ച്ചു. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ​യാ​യി​രി​ക്കും നി​യ​മി​ക്കു​ക. ര​ണ്ട് കാ​ത്ത് ലാ​ബ് ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ൻ​മാ​രു​ടെ പോ​സ്റ്റ് നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​രെ ഉ​ട​ൻ നി​യ​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഡി.​എം.​ഒ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദേ​വി​കു​ളം, ഉ​ടു​മ്പ​ൻ ചോ​ല, ഇ​ടു​ക്കി താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​രാ​ണ് ഈ ​ആ​ശു​പ​ത്രി​യെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ തി​ങ്ങി​പ്പാ​ർ​ക്കു​ന്ന താ​ലൂ​ക്കും ദേ​വി​കു​ള​മാ​ണ്. അ​ടി​മാ​ലി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കാ​ർ​ഡി​യാ​ക്ക് വി​ഭാ​ഗം വ​ന്ന​തോ​ടെ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ. താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ആ​ൻ​ജി​യോ​ഗ്രാം ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ തീ​രും വ​രെ എ​ഫ്. രാ​ജ എം.​എ​ൽ.​എ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നി​ന്നി​രു​ന്നു. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

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    News Summary - Angioplasty successful at Atimali Taluk Hospital
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