അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി വിജയകരംtext_fields
അടിമാലി: അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി വിജയകരമായി നടത്തി. ഇടുക്കി കുഞ്ചിത്തണ്ണി സ്വദേശിയും കർഷകനുമായ ബിജുവിനാണ് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞദിവസം കാലിന് വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയ ബിജുവിന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഉടൻ ഇ.സി.ജി ഉൾപ്പെടെ എടുത്തുനോക്കിയപ്പോഴാണ് ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖവുമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. തുടർന്ന് കാർഡിയാക്ക് സർജൻ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഹൃദയത്തിൽ ബ്ലോക്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതേ തുടർന്നാണ് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് വിധേയമാക്കിയത്.
അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രി കാർഡിയാക് കൺസൾട്ടന്റ് കരോൾ ജോസഫ്, എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള കാർഡിയോളജി ഡോക്ടർമാരായ പോൾ തോമസ്, വിജു ജോർജ് എന്നിവരും ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി നടപടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ബിജുവിനെ ചികിത്സക്കായി കയറ്റിയത്. അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ കാര്ഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോ. കരോള് ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ മെഡിക്കല് സംഘമാണ് ആന്ജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു താലൂക്കുതല ആശുപത്രിയില് അത്യാധുനിക കാത് ലാബ് സംവിധാനം സജ്ജമാക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഹൃദയസംബന്ധമായ പരിശോധനകൾക്കായി കാർഡിയോളജി ഒ.പി വിഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിലും, ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു. വിപുലമായ കാത്ത് ലാബ് സൗകര്യം വന്നതോടെയാണ് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇതുവരെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമുള്ള വിദഗ്ധ ചികിത്സകൾക്കായി ജില്ല ആശുപത്രികളിലേക്കോ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലേക്കോ ആണ് രോഗികളെ റഫർ ചെയ്തിരുന്നത്.
അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ബ്ലഡ്ബാങ്കിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇവ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. കാത്ത് ലാബിലേക്ക് വിദഗ്ധരായ നാല് ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവുണ്ട്. ഇതു പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഇടുക്കി ഡി.എം.ഒ അറിയിച്ചു. താൽക്കാലിക ഡോക്ടർമാരെയായിരിക്കും നിയമിക്കുക. രണ്ട് കാത്ത് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻമാരുടെ പോസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ ഉടൻ നിയമിക്കുമെന്ന് ഡി.എം.ഒ പറഞ്ഞു.
ദേവികുളം, ഉടുമ്പൻ ചോല, ഇടുക്കി താലൂക്കുകളിൽ ഉള്ളവരാണ് ഈ ആശുപത്രിയെ പ്രധാനമായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന താലൂക്കും ദേവികുളമാണ്. അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കാർഡിയാക്ക് വിഭാഗം വന്നതോടെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ. താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ആൻജിയോഗ്രാം ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ തീരും വരെ എഫ്. രാജ എം.എൽ.എയും ആശുപത്രിയിൽ നിന്നിരുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയായതിനുശേഷമാണ് മടങ്ങിയത്.