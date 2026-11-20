മൂവാറ്റുപുഴ ടൂറിസം: ‘ഹിൽടോപ്പ് ടൂറിസം സർക്യൂട്ട്' ലക്ഷ്യം; പദ്ധതിക്ക് അനുമതി തേടി മന്ത്രിക്ക് കത്ത്text_fields
മൂവാറ്റുപുഴ: ആഭ്യന്തര, വിദേശ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് മൂവാറ്റുപുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി പുതിയ ടൂറിസം സർക്യൂട്ട് പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡോ. മാത്യു കുഴൽനാടൻ എം.എൽ.എ ടൂറിസം മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥിന് കത്ത് നൽകി.
മണ്ഡലത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതികളാണ് കത്തിൽ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആവോലി, മഞ്ഞള്ളൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ചക്കിപ്പാറ, പായിപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പോയാലിമല, ആരക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൊടികുത്തിപ്പാറ എന്നീപ്രദേശങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച്മിടുന്നത്.പായിപ്ര പഞ്ചായത്തിൽ 16 ഏക്കറോളം വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന മൊട്ടക്കുന്നുകളും പാറക്കെട്ടുകളും നിറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് പോയാലിമല. മലമുകളിൽ എപ്പോഴും വീശുന്ന തണുത്ത കാറ്റും 360 ഡിഗ്രിയിലുള്ള പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളും വറ്റാത്ത പുരാതന കിണറും ഇവിടുത്തെ സവിശേഷതകളാണ്.
നിരവധി ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെയും ചിത്രശലഭങ്ങളുടെയും ആവാസകേന്ദ്രം കൂടിയായ ഇവിടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ സഞ്ചാരികൾക്കായി ഇരിപ്പിടങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി തയാറാക്കിയാൽ പ്രാദേശിക ടൂറിസം മേഖലയിൽ വലിയ ഉണർവ് അനുഭവപ്പെടും.
ആരക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉയർന്ന പാറക്കെട്ടാണ് കൊടികുത്തിപ്പാറ. മൂന്ന് ഇടങ്ങളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് സമഗ്രമായ ടൂറിസം പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രാഥമിക പഠനത്തിനായി ടൂറിസം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കണമെന്നും എം.എൽ.എ മന്ത്രിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു.