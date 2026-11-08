ലഹരിവസ്തുക്കളും പണവുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

ലഹരിവസ്തുക്കളും പണവുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽtext_fields
കളമശ്ശേരി: തൃക്കാക്കര, കളമശ്ശേരി സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിലെ രണ്ടിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രാസലഹരിയും കഞ്ചാവും പണവുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ. കളമശ്ശേരി ഉണിച്ചിറക്ക് സമീപത്ത് നിന്നും കോഴിക്കോട് നാദാപുരം വാളയം കരിക്കുന്നിൽ വീട്ടിൽ അബ്ദുൽ സയിദ് (38), തൃക്കാക്കര മരോട്ടിച്ചുവട് ഭാഗത്തുള്ള കണ്ണമ്പുഴ റോഡിലുള്ള ലോഡ്ജിൽ നിന്നും പാലക്കാട് പാലപ്പുറം ഒറ്റപ്പാലം കൊരട്ടിയിൽ വീട്ടിൽ നൗഷാദ് (42) എന്നിവരെയാണ് ഡാൻസാഫ് സംഘം പിടികൂടിയത്.
അബ്ദുൽ സയിദിൽ നിന്നു വിൽപനക്കായി സൂക്ഷിച്ച 55.170 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ.യും 1,11,000 രൂപയും കാറും പിടികൂടി. നൗഷാദിൽ നിന്നും 2.06 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയും 45.29 ഗ്രാം കഞ്ചാവും, 2.90 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിലും പിടികൂടി. ഇയാളിൽ നിന്നും 90000 രൂപയും പിടികൂടി. ഓപറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണർ ആർ. നിശാന്തിനിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊച്ചി സിറ്റി നർകോട്ടിക് സെൽ എ.സി.പി അനന്തലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡാൻസാഫ് സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. പ്രതികൾക്കെതിരെ കളമശ്ശേരി, തൃക്കാക്കര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും.