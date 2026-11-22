ഭിന്നശേഷിക്കാരന്റെ മാല തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ ഏഴു പ്രതികള് പിടിയില്text_fields
പെരുമ്പാവൂര്: ഭിന്നശേഷിക്കാരനെ മര്ദിച്ച് മാല തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ ഏഴുപേർ പിടിയിലായി. അല്ലപ്ര വെങ്ങോലയിലെ ഇരിങ്ങോള് പട്ടാല് വേളൂര്കുന്ന് വീട്ടില് അനൂപ് (47), ഇടുക്കി രാമക്കല്മേട് കരുണാപുരം മടപ്പിള്ളി ഡാനിയേല് എന്ന പ്രണവ് കെ. പ്രവീണ് (26), നെടുങ്കണ്ടം മഞ്ഞപ്പെട്ടി പടയാട്ടില് എമില് എല്ജോ ഏലിയാസ് (29), വെസ്റ്റ് വെങ്ങോല മരോട്ടിച്ചുവട് കുന്നുമ്മത്തറ സുജിത്ത് (36), സൗത്ത് വല്ലം സ്രാമ്പിക്കല് റെനീഷ് അലി (44), മാറമ്പിള്ളി ഏഴിപ്പുറം കണ്ണങ്ങോടന് മണ്ണ് അലിയാര് എന്ന മുഹമ്മദ് അലിയാര് (54), വെങ്ങോല നക്കിലിക്കാട്ട് സുനില് വാസു (44) എന്നിവരെയാണ് കുറുപ്പംപടി പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ നാലിന് ഉച്ചക്ക് നങ്ങേലിപ്പടി ഭാഗത്ത് കൂള്ബാര് നടത്തുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരനെയാണ് ഏഴംഗ സംഘം ആക്രമിച്ച് മാല പൊട്ടിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞത്.
പെരുമ്പാവൂരിലെ ബാറിലിരുന്നാണ് കവർച്ച ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. ഓട്ടോയിലാണ് സംഘം എത്തിയത്. അനൂപും പ്രണവും എമിലും ചേര്ന്ന് സിഗരറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് കടയില് കയറി. കടയുടമ സാധനം എടുക്കാന് തിരിഞ്ഞ സമയത്ത് മര്ദിച്ച് സ്വർണമാല പൊട്ടിക്കുകയും മേശയില്നിന്ന് സിഗരറ്റും പൈസയും എടുത്ത് കടന്നുകളയുകയുമായിരുന്നു. എട്ട് പവന് തൂക്കമുണ്ടായതായി കടക്കാരന് പൊലീസിന് മൊഴി നല്കി.
പെരുമ്പാവൂരിലെ സ്വര്ണക്കടയില് മാല 1,20,000 രൂപക്ക് വിറ്റശേഷം ബാറിലെത്തിയ സംഘം മദ്യപിക്കുകയും കിട്ടിയ തുക വീതം വെക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സി.ഐ റിന്സ് എം. തോമസ്, എസ്.ഐമാരായ എല്ദോ പോള്, പി.പി. അഭിലാഷ്, കെ.എം. അബി, എസ്.സി.പി.ഒമാരായ ഇര്ഷാദ്, നൗഫല്, അരുണ് കെ. കരുണന്, ശ്രീജിത്ത്, സി.പി.ഒമാരായ കുഞ്ഞുമോന്, ദീപക്, രജിത്ത്, രാമനാഥ് എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.