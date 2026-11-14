കൊച്ചിയിൽ വീണ്ടും വൻ എം.ഡി.എം.എ വേട്ടtext_fields
കൊച്ചി: ഓപറേഷൻ തൂഫാൻ നാർക്കോ ഹണ്ടിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചി സിറ്റിയിൽ വാണിജ്യ അളവിലുള്ള എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. തൊടുപുഴ ഉടുമ്പന്നൂർ കണിയാംപറമ്പിൽ ദേവജിത്ത് സുനിൽ (26) ആണ് പിടിയിലായത്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ബസിൽ വൈറ്റിലയിലെത്തിയ പ്രതി മരടിലുള്ള ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്തെന്ന രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് 16.700 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി പിടിയിലായത്. കൊച്ചിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടക്കാരുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളാണ് പിടിയിലായ ദേവജിത്ത്. മുമ്പും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും വിൽപനക്കായി എം.ഡി.എം.എ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതി പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. 250 കിലോ കഞ്ചാവുമായി ബാംഗ്ലൂരിൽ പിടിയിലായ വിഷ്ണുവുമായി അടുത്ത സൗഹൃദമുള്ള ആളാണ് ദേവജിത്ത്. കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണർ ആർ. നിശാന്തിനിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് ഡി.സി.പിമാരായ മോഹിത് റാവത്, അരുൺ കെ. പവിത്രൻ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നാർക്കോട്ടിക് സെൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമീഷണർ എ. അനന്ത ലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡാൻസാഫ് സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. നവംബറിൽ പിടികൂടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ വലിയ വാണിജ്യ അളവിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടയാണിത്.