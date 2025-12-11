Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 11:37 AM IST

    കൊച്ചി കോർപറേഷൻ; വിധിയെഴുതിയത് 2,72,675 പേർ; വോട്ടിങ് ശതമാനം 62.44

    കൊച്ചി കോർപറേഷൻ; വിധിയെഴുതിയത് 2,72,675 പേർ; വോട്ടിങ് ശതമാനം 62.44
    കൊ​ച്ചി: ജി​ല്ല​യി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സം​സ്ഥാ​നം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്ത​ത് 62.44 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ. ആ​കെ​യു​ള്ള 436684 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 272675 പേ​രാ​ണ് വോ​ട്ടു ചെ​യ്ത​ത്. ആ​കെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലെ​ങ്കി​ലും സ്ത്രീ​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​രാ​ണ് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്ത​ത്.

    ആ​കെ 209157 പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​രി​ൽ 134602 പേ​ർ വോ​ട്ടു ചെ​യ്തു. 64.35 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണി​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​കെ 227525 സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ 138072 പേ​രേ വോ​ട്ടു ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ളൂ. 60.68 ശ​ത​മാ​നം സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ് വോ​ട്ടു ചെ​യ്ത​ത്. സ്ത്രീ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ​ക്കാ​ൾ 3.67 ശ​ത​മാ​നം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ് പു​രു​ഷ വോ​ട്ടു​നി​ല.

    ആ​കെ ര​ണ്ട് ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രേ കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലു​ള്ളൂ. ഇ​തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ വോ​ട്ടു ചെ​യ്ത​തി​നാ​ൽ 50 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് ട്രാ​ൻ​സ് വോ​ട്ടു​നി​ല. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ കൊ​ല്ലം ആ​ണ് വോ​ട്ടി​ങ് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. 63.35 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്തു. മൂ​ന്നാ​മ​തു​ള്ള തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് വോ​ട്ടു​നി​ല 58.29 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്.

    TAGS:votekochi corporationKerala Local Body Election
    News Summary - Kochi Corporation; 2,72,675 people cast their votes; voting percentage 62.44
