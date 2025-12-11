കൊച്ചി കോർപറേഷൻ; വിധിയെഴുതിയത് 2,72,675 പേർ; വോട്ടിങ് ശതമാനം 62.44

കൊച്ചി കോർപറേഷൻ; വിധിയെഴുതിയത് 2,72,675 പേർ; വോട്ടിങ് ശതമാനം 62.44text_fields
കൊച്ചി: ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനം ഉറ്റുനോക്കുന്ന കൊച്ചി കോർപറേഷനിലേക്ക് വോട്ടുചെയ്തത് 62.44 ശതമാനം പേർ. ആകെയുള്ള 436684 വോട്ടർമാരിൽ 272675 പേരാണ് വോട്ടു ചെയ്തത്. ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതലെങ്കിലും സ്ത്രീകളേക്കാൾ കൂടുതൽ പുരുഷൻമാരാണ് വോട്ടുചെയ്തത്.
ആകെ 209157 പുരുഷൻമാരിൽ 134602 പേർ വോട്ടു ചെയ്തു. 64.35 ശതമാനമാണിത്. എന്നാൽ, ആകെ 227525 സ്ത്രീകളിൽ 138072 പേരേ വോട്ടു ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. 60.68 ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ് വോട്ടു ചെയ്തത്. സ്ത്രീവോട്ടർമാരെക്കാൾ 3.67 ശതമാനം കൂടുതലാണ് പുരുഷ വോട്ടുനില.
ആകെ രണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാരേ കൊച്ചി കോർപറേഷനിലുള്ളൂ. ഇതിൽ ഒരാൾ വോട്ടു ചെയ്തതിനാൽ 50 ശതമാനമാണ് ട്രാൻസ് വോട്ടുനില. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ആദ്യഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുൾപ്പെട്ട മൂന്ന് കോർപറേഷനുകളിൽ കൊല്ലം ആണ് വോട്ടിങ് ശതമാനത്തിൽ മുന്നിലെത്തിയത്. 63.35 ശതമാനം പേർ വോട്ടുചെയ്തു. മൂന്നാമതുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് വോട്ടുനില 58.29 ശതമാനമാണ്.
