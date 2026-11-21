കാരുചിറ കുളം നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ ജലസ്രോതസ്സ് വീണ്ടെടുക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർtext_fields
കരുമാല്ലൂർ: ആലുവ - പറവൂർ റോഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാരുചിറ കുളം അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥമൂലം നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ. ഒരേക്കറോളം വിസ്തൃതിയുണ്ടായിരുന്ന കുളത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുതന്നെ മണ്ണിട്ട് നികത്തിയിരുന്നു. അതിൽ അവശേഷിക്കുന്ന 50 സെന്റ് ഭാഗത്തുള്ള നിലവിലെ കുളം മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകൂടി വിഷപ്പാമ്പുകളുടെയും കൊതുകുകളുടെയും ആവാസകേന്ദ്രമായി.
കഴിഞ്ഞ എൽ.ഡി.എഫ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി കുളം സംരക്ഷിച്ച് നാട്ടുകാർക്കും കൃഷിക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ജലസ്രോതസ്സാക്കി മാറ്റാനും നീന്തൽക്കുളമാക്കാനും പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് 2018 ഫെബ്രുവരിയിൽ കുളത്തിലെ പായൽ നീക്കം ചെയ്ത് സംരക്ഷണഭിത്തി കെട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, തുടർനടപടി ഇല്ലാതായതോടെ കാരുചിറ കുളം പഴയപടി കാടും പായലും ചളിയും നിറഞ്ഞ് കുളത്തിലെ വെള്ളം കാണാനാവാത്ത അവസ്ഥയായി.
നവീകരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലതവണയായി ചെലവഴിച്ച ലക്ഷങ്ങളും പാഴായ മട്ടിലാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥക്ക് കാരണം കരുമാലൂർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ അലംഭാവമാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം. മാലിന്യം നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദുർഗന്ധവും കൊതുകുശല്യവുമുണ്ട്. ഇത് സമീപത്തെ ബഡ്സ് സ്കൂൾ, കാർഷിക വിപണന കേന്ദ്രം, കുടുംബശ്രീ ഹോട്ടൽ, വീടുകൾ എന്നിവർക്കെല്ലാം ദുരിതം സമ്മാനിക്കുകയാണ്. കുളം സംരക്ഷിച്ച് നാടിന്റെ ജലസ്രോതസ്സ് വീണ്ടെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്.