ഗൂഗിൾ മാപ് വിനയായി; തോട്ടക്കാട്ടുകര കടത്തുകടവ് വഴി കെണിയാകുന്നുtext_fields
ആലുവ: പറവൂർ കവലയിൽനിന്ന് മണപ്പുറം റോഡിലൂടെ ആലുവ പട്ടണത്തിലേക്ക് എളുപ്പവഴിക്ക് പോകാൻ ഗൂഗിൾ മാപ് നോക്കി തോട്ടക്കാട്ടുകര കടത്തുകടവ് വഴി വാഹനം ഓടിച്ചു വരുന്നവർ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവാകുന്നു. പല വാഹനങ്ങളും അപകടത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്കാണ്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് നിരവധി തവണ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ്സ് വിഭാഗം അധികൃതരോട് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയില്ല.
ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമാവുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എളുപ്പവഴിയായി ആലുവ പട്ടണത്തിൽ എത്താൻ പഴയ ദേശം റോഡിലെ മണപ്പുറം കടത്തുകടവ് ജങ്ഷനിലേക്കാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ വഴി കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, രാത്രി അമിത വേഗത്തിൽ എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ കടത്തുകടവിൽ റോഡ് അവസാനിക്കുന്നതും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പുഴയാണെന്ന വിവരവും അറിയുന്നില്ല.
നാട്ടുകാർ പലപ്പോഴും ഒച്ചവെച്ചും വഴി തടഞ്ഞുമാണ് പല വാഹനങ്ങളെയും അപകടങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഗൂഗിൾ മാപ് നോക്കി ഗോതുരുത്തിലടക്കം പലസ്ഥലങ്ങളിലും അപകട മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പല വാഹനങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് വഴി തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ശബരിമല സീസൺ ആയതോടെ കൂടുതൽ അയൽസംസ്ഥാന വാഹനങ്ങൾ ഇതുവഴി വരും എന്നതിനാൽ അടിയന്തരമായി മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വഴി തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വൻ അപകടത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ്സ് വിഭാഗം അധികൃതർ കഴിഞ്ഞദിവസം പരിശോധന നടത്തി മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിലും നടപടിയായിട്ടില്ല. അടിയന്തരമായി അപകട മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് മുൻ നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ ജെറോം മൈക്കിൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.