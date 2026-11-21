ലോറിയിൽനിന്ന് ഭക്ഷണാവശിഷ്ടം റോഡിൽ വീണു; ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടുtext_fields
കാക്കനാട്: സീപോർട്ട്-എയർപോർട്ട് റോഡിൽ വള്ളത്തോൾ ജംഗ്ഷന് സമീപം ടോറസ് ലോറിയിൽനിന്ന് വൻതോതിൽ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ച 12നും ഒരു മണിക്കും ഇടയിലായിരുന്നു സംഭവം. മാലിന്യത്തിൽ തെന്നി ഇതുവഴിയെത്തിയ ഏതാനും ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു.
കളമശ്ശേരി ഭാഗത്തുനിന്ന് കാക്കനാട്-തൃപ്പൂണിത്തുറ ദിശയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ടോറസ് ലോറിയുടെ പിൻവശത്തെ വാതിലിന്റെ ക്ലിപ്പ് അബദ്ധത്തിൽ വിട്ടുപോയതാണ് മാലിന്യം റോഡിലേക്ക് വീഴാൻ കാരണമായത്. ഏകദേശം 75 മുതൽ 100 മീറ്ററോളം നീളത്തിൽ റോഡിൽ മാലിന്യം പരന്നൊഴുകി.
മാലിന്യം റോഡിലേക്ക് വീഴുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ ഡ്രൈവർ ലോറി റോഡരികിലേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തിയെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും റോഡിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾകൊണ്ട് മൂടിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇതുവഴി വന്ന ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ മാലിന്യത്തിൽ തെന്നിവീഴുകയായിരുന്നു.
ആർക്കും ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ജനവാസ മേഖലകളിലൂടെയും പ്രധാന റോഡുകളിലൂടെയും മതിയായ സുരക്ഷ മുൻകരുതലുകളില്ലാതെ മാലിന്യം കടത്തുന്നതിനെതിരെ നാട്ടുകാർ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി.