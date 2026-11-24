ഇനി കലക്കൻ നാളുകൾ; എറണാകുളം ജില്ലയുടെ കൗമാര കലാമാമാങ്കത്തിന് ഇന്ന് കോലഞ്ചേരിൽ കൊടിയേറ്റംtext_fields
കോലഞ്ചേരി: 37ാമത് എറണാകുളം ജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ചൊവ്വാഴ്ച കോലഞ്ചേരിയിൽ തിരശ്ശീല ഉയരും. 28 വരെ നടക്കുന്ന കലാമേളയിൽ 14 ഉപജില്ലകളിൽനിന്നായി 14,500 പ്രതിഭകൾ മാറ്റുരക്കും. 16 വേദികളിലായി 351 ഇനങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പതിന് രചന മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ഇതോടൊപ്പം അറബി, സംസ്കൃതോത്സവങ്ങളും ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം, ചെണ്ട തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളും ചൊവ്വാഴ്ച വേദിയിലെത്തും.
വൈകിട്ട് 3.30ന് വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കമ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് മുന്നിൽനിന്ന് വിളംബര ഘോഷയാത്ര ആരംഭിക്കും. വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ എത്തുന്ന ഘോഷയാത്ര പ്രധാന വേദിയായ കോലഞ്ചേരി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് എച്ച്.എസ്.എസിൽ സമാപിക്കും. തുടർന്ന് കലോത്സവ ജനറൽ കൺവീനറും എറണാകുളം ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുമായ സുബിൻ പോൾ പതാക ഉയർത്തും.
സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ് ഓപൺ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനം സർക്കാർ ചീഫ് വിപ്പ് അപു ജോൺ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കുന്നത്തുനാട് എം.എൽ.എ വി.പി. സജീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ബെന്നി ബഹനാൻ എം.പി മുഖ്യാതിഥിയാകും. കലോത്സവ ലോഗോ രൂപകല്പന ചെയ്ത നോർത്ത് പറവൂർ ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ് വിദ്യാർഥി പവിത്ര എം. വിമലിനെ ആദരിക്കും. പൂർണമായും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചാണ് കലോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് എച്ച്.എസ് ഗ്രൗണ്ട്, സെന്റ് പോൾസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ, കടയിരിപ്പ് ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ് തുടങ്ങി 16 വേദികളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്.
കലവറയൊരുങ്ങി; ദിവസം 40,000 പേർക്ക് വിഭവസമൃദ്ധ ഭക്ഷണം
കോലഞ്ചേരി: ജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് രുചിയുടെ കലവറയൊരുങ്ങി. ഭക്ഷണശാലയുടെ പാലുകാച്ചൽ ചടങ്ങ് വി.പി. സജീന്ദ്രൻ എം.എൽ.എ നിർവഹിച്ചു. കലാമേളയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്ന പ്രതിഭകൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതിദിനം 25,000 പേർക്കുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണവും പ്രഭാത-രാത്രി ഭക്ഷണങ്ങളുമടക്കം 40,000 പേർക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രുചിക്കൂട്ടുകൾ ഒരുങ്ങുന്നത്.
സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിശാലമായ പന്തലിലാണ് ഭക്ഷണ വിതരണം. അധ്യാപക സംഘടനയായ കെ.പി.എസ്.ടി.എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റിക്കാണ് വിതരണ ചുമതലകൾ. പാലുകാച്ചൽ ചടങ്ങിൽ ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ബിജു വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരി, വടവുകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമൃത സനൂപ്, വിവിധ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഷൈജ റെജി, റെജി തോമസ്, മിനി മോഹൻദാസ്, പബ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് മീഡിയ കൺവീനർ ജോമോൻ ജോസ്, കെ.പി.എസ്.ടി.എ സംസ്ഥാന അസോസിയേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.യു. സാദത്ത്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി.എ. മുരളി, പ്രിൻസിപ്പൽ ഹണി ജോൺ തേനുങ്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.