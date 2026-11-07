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Madhyamam
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    ഫോർട്ട് കൊച്ചി മഹാത്മാഗാന്ധി കടപ്പുറം ശുചീകരിച്ച് ഹോളണ്ടുകാരൻ

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    ഫോർട്ട് കൊച്ചി മഹാത്മാഗാന്ധി കടപ്പുറം ശുചീകരിച്ച് ഹോളണ്ടുകാരൻ
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    ഹോ​ള​ണ്ട് സ്വ​ദേ​ശി എ​റി​ക് ക​ട​പ്പു​റ​ത്ത് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന ഉ​ണ​ങ്ങി​യ മ​ര​ച്ചി​ല്ല​ക​ൾ മാ​റ്റു​ന്നു

    ഫോ​ർ​ട്ട് കൊ​ച്ചി: ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ച് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി രാ​വി​ലെ​ക​ളി​ൽ ഫോ​ര്‍ട്ട്കൊ​ച്ചി മ​ഹാ​ത്മ​ഗാ​ന്ധി ക​ട​പു​റ​ത്ത് ശു​ചീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശി​യെ കാ​ണാം. ഹോ​ള​ണ്ട് സ്വ​ദേ​ശി എ​റി​ക് ആ​ണ് ദി​നേ​ന രാ​വി​ലെ ചു​ലും ശു​ചീ​ക​ര​ണ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​ട​പ്പു​റ​ത്തെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വ​ന്ന് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഇ​വി​ടെ ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ് എ​റി​ക്. നാ​ട്ടു​കാ​രി​ൽ ചി​ല​ർ ക​ട​പ്പു​റം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​തോ​ടെ എ​റി​ക്കും ചൂ​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ർ​മ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ റാ​ല്‍ഫ് ക​ട​പു​റം ശു​ചീ​ക​രി​ച്ച​ത് ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ച് പ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ണ് ക​ണ്ടു വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ​റി​ക് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ താ​ൻ പ​രേ​ഡ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ പോ​കാ​റു​ണ്ട്. അ​വി​ട​ത്തെ കാ​ഴ്ച അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഒ​രേ ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ അ​ഞ്ച് ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്ത് ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​രം, മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് സോ​ഫ്റ്റ് ബാ​ൾ മ​ത്സ​രം. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം പൂ​ർ​ണ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു വ​ഴ​ക്കും ഇ​ല്ല. ഇ​ത് യൂ​റോ​പ്പി​ല്‍ ചി​ന്തി​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ക​ഴി​യി​ല്ല​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ഷ്ട പി​താ​വി​ന്‍റെ നാ​മ​ധേ​യ​ത്തി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി ക​ട​പ്പു​റം വൃ​ത്ത​ഹീ​ന​മാ​യി കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ത​ന്നെ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി ശു​ചീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ക​ളി​ക്കാ​ൻ വ​രു​ന്ന​വ​ർ, കു​ളി​ക്കാ​ൻ വ​രു​ന്ന​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന് വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. വ​ല​കെ​ട്ടി മാ​ലി​ന്യം ത​ട​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ക​ട​പ്പു​റം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വൃ​ത്തി​യാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ.

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    News Summary - Dutchman Joins Locals to Clean Fort Kochi Beach
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