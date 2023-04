കോവിഡ്: എറണാകുളം ജില്ലയിലേത്​ നിയന്ത്രണാതീത സാഹചര്യം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ക്ക​നാ​ട്: ജി​ല്ല​യി​ൽ കോ​വി​ഡ് പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ച​ര്‍ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​ല​ക്ട​ർ എ​ൻ.​എ​സ്.​കെ. ഉ​മേ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി. നി​ല​വി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണാ​തീ​ത​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. ആ​ശു​പ​ത്രി സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍, ബെ​ഡു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം, ഓ​ക്‌​സി​ജ​ന്‍ ല​ഭ്യ​ത, മ​റ്റ് പ്രാ​ഥ​മി​ക ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം ന​ട​ത്താ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഉ​ല്ലാ​സ് തോ​മ​സ്, ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​എ​സ്. ശ്രീ​ദേ​വി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

Covid: The situation in Ernakulam district is out of control