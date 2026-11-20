ഉപയോഗശൂന്യമായ 1,995 പൊതുടാപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കോർപറേഷൻtext_fields
കൊച്ചി: നഗരത്തിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായ പൊതുടാപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കുറക്കാനും കുടിവെള്ള വിതരണത്തിൽ മീറ്ററിങ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കാനും കൊച്ചി കോർപറേഷൻ നടപടി തുടങ്ങി. കോർപറേഷൻ പരിധിയിലെ 5,358 പൊതുടാപ്പുകളിൽ 1,995 എണ്ണവും പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്നാണ് കൗൺസിലർമാരുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ ഫീൽഡ് സർവേയിലെ കണ്ടെത്തൽ. ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത ടാപ്പുകൾക്കുപോലും വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് പണം നൽകേണ്ടിവരുന്നത് കോർപറേഷന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാകുന്നുണ്ട്. സർവേ പ്രകാരം 3,304 ടാപ്പുകൾ മാത്രമാണ് നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു പൊതുടാപ്പിന് 5,450 മുതൽ 5,455 രൂപ വരെയാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഈടാക്കുന്നത്. ഒരു ടാപ്പിന് പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 21,838 രൂപ ചെലവാകുന്നുണ്ട്. പൊതുടാപ്പുകളുടെ നിരക്കും സെസ്സും ഉൾപ്പെടെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ കോർപറേഷന്റെ വാർഷിക ചെലവ് 11.70 കോടി രൂപയോളമാണ്. ഉപയോഗശൂന്യമായ ടാപ്പുകൾക്കായി മാത്രം നാല് കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവാകുന്നതായാണ് കണക്ക്.
കോർപറേഷൻ പരിധിയിലെ പൊതുടാപ്പുകളിൽ 2,216 എണ്ണവും പടിഞ്ഞാറൻ കൊച്ചി മേഖലയിലാണ്. ഇതിൽ 1,623 എണ്ണവും പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊതുടാപ്പുകളുള്ളത് ഈരവേലി ഡിവിഷനിലാണ് (263). മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ 215, കൽവത്തിയിൽ 189, കരിപ്പാലത്ത് 174, ചെറളായിയിൽ 161, മാനശ്ശേരിയിൽ 134, അമരാവതിയിൽ 119, ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ 114 എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രധാന ഡിവിഷനുകളിലെ കണക്ക്.
പലയിടങ്ങളിലും എൻഡ് ക്യാപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അടച്ച നിലയിലാണ് പൊതുടാപ്പുകളുള്ളത്. സ്വന്തമായി വാട്ടർ കണക്ഷനുള്ള വീടുകളിലെ ടാങ്കുകളിൽ വെള്ളം നിറക്കാൻ പൊതുടാപ്പുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി.
അമൃത് പദ്ധതിയിലൂടെയും സി.എസ്.എം.എല്ലിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന 24 മണിക്കൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിലൂടെയും സൗജന്യ ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല ഡിവിഷനുകളിലും 50 മുതൽ 100 വരെ പൊതുടാപ്പുകൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മേയർ വി.കെ. മിനിമോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
2025 നവംബർ ആറിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി നൽകിയ കത്ത് പ്രകാരം നഗരപരിധിയിൽ 5,444 പൊതുടാപ്പുകളാണുണ്ടായിരുന്നത്. പുതിയ സർവേയിൽ 86 ടാപ്പുകളുടെ കുറവ് മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മുൻ സർക്കാറിന്റെ കാലത്തെ കുടിശ്ശിക പൂർണമായി എഴുതിത്തള്ളുന്നതുവരെ വെള്ളക്കര കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ കോർപറേഷന്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽനിന്ന് പ്രതിവർഷം അഞ്ചുകോടി രൂപയോളം വെട്ടിക്കുറച്ചിരുന്നതായും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൗൺസിലർമാർ സർവേ പട്ടിക വിശദമായി പരിശോധിച്ച് അത്യാവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം പൊതുടാപ്പുകൾ നിലനിർത്താനാണ് കോർപറേഷന്റെ തീരുമാനം. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ സൗജന്യ ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി പൊതുടാപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കും. ദുരുപയോഗം തടയാൻ പഴയ രീതിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് നിർമിതികൾ ഒരുക്കി അവയിൽ മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും മേയർ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത ടാപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കത്ത് നൽകാനുള്ള ചുമതല കൗൺസിലർമാരെ ഏൽപിക്കരുതെന്ന് എൽ.ഡി.എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് വി.എ. ശ്രീജിത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൊതുടാപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ബി.ജെ.പി കൗൺസിലർ പ്രിയ പ്രശാന്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.