അപകട മുനമ്പായി നഗര നിരത്തുകൾtext_fields
കൊച്ചി: വാഹനങ്ങളുടെ അമിതവേഗതയും റോഡ് നിർമാണത്തിലെ അപാകതയും കാരണം അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുകയാണ് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ. തിങ്കളാഴ്ച ഇടപ്പള്ളി ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിന് സമീപം ബൈക്ക് നടപ്പാതയിൽ ഇടിച്ചു കയറി രണ്ട് യുവാക്കൾ മരിച്ചതാണ് നഗരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അവസാന അപകടം. പുലർച്ചെ മൂന്നു മണിയോടെ ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിന് സമീപത്തെ 457ാം നമ്പർ മെട്രോ തൂണിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം. കോട്ടയം ചിങ്ങവനം സ്വദേശി പ്രവീൺ കുമാർ (28), തമിഴ്നാട് നീലഗിരി കോത്തഗിരി സ്വദേശി റിബിൻ (21) എന്നിവർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. നിയന്ത്രണംവിട്ട ബൈക്ക് ദിശാസൂചികയിൽ ഇടിച്ചതിന് പിന്നാലെ നടപ്പാതയിലേക്ക് തെറിച്ചുവീഴുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ യുവാക്കൾ ധരിച്ച ഹെൽമറ്റ് പൂർണമായി തകർന്നു.
നവംബർ എട്ടിന് നാലംഗ സംഘം സഞ്ചരിച്ച കാർ നിയന്ത്രണംവിട്ട് മെട്രോ തൂണിൽ ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ രണ്ട് യുവാക്കൾ മരിച്ചിരുന്നു. പുലർച്ചെ 3.30ഒാടെയായിരുന്നു ഈ അപകടവും. നിയന്ത്രണംവിട്ട കാർ മെട്രോ തൂണിൽ ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിൽ നിന്ന് മൂന്നു കിലോമീറ്റർ അകലെ കൂനംതൈ ബസും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് 19കാരന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.
റോഡിന്റെ വളവും അമിത വേഗതയും
നഗരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള റോഡിന്റെ വളവും വാഹന യാത്രക്കാരുടെ അമിത വേഗതയും അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വഴി രണ്ടായി തിരിയുന്നതിനാൽ അമിതവേഗതയിൽ എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിന് സമീപത്തെ വളവിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും പതിവാണ്. പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്ന വളവിൽ വാഹനം തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ, ടാറിങ് താഴ്ന്നതിനെ തുടർന്ന് ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ഏതാനും മെട്രോ തൂണുകൾ ഉയർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ടാറിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫലപ്രദമായിട്ടില്ല. ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്ക്, ജവഹർ ലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം എന്നീ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് സമീപം റോഡും നടപ്പാതയും തമ്മിൽ ഉയര വ്യത്യാസമില്ലാത്തതും വാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ചുകയറുന്നതിന് സാധ്യത കൂട്ടുന്നു. നോർത്ത് മേൽപ്പാല ഭാഗത്തും പത്തടിപ്പാടം മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപവും മെട്രോ തൂണുകൾ ഉയർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത്.
റംബിൾ സ്ട്രിപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കണം
റോഡിലെ കുത്തനെയുള്ള വളവുകൾ, അപകടകരമായ യു-ടേണുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളുടെ വേഗം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കാനായി റംബിൾ സ്ട്രിപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് ഉയരുന്ന ഒരു നിർദേശം. വളവുകളിലും അപകടസാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും കൃത്യമായ അളവിലും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുമാണ് റംബിൾ സ്ട്രിപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. ഡ്രൈവർമാർ ഉറങ്ങിപ്പോവുകയോ, ശ്രദ്ധ തെറ്റുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ശബ്ദവും കുലുക്കവും മൂലം ഡ്രൈവർമാരെ മുൻകൂട്ടി ഓർമിപ്പിക്കാൻ റംബിൾ സ്ട്രിപ്പ് സഹായമാകും. നെടുമ്പാശ്ശേരി വി.ഐ.പി റോഡിലുണ്ടായ അപകടത്തിന് പിന്നാലെ വേഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ റോഡിൽ അടിയന്തരമായി റംബിൾ സ്ട്രിപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സിയാൽ അധികൃതർക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.