സമഗ്ര ജലനയം അനിവാര്യം; കുളവാഴ നിയന്ത്രണത്തിന് പ്രത്യേക നയവും -മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്text_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചർ കേരള വാട്ടർ കോൺക്ലേവിന് കൊച്ചി ജെയിൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റി വേദിയാകുമെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്. ജെയിൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എംപെഡ-നെറ്റ്ഫിഷിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പട്ടികജാതി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും അനുബന്ധ തൊഴിലാളികൾക്കുമായി സംഘടിപ്പിച്ച കുളവാഴ അധിഷ്ഠിത ഉൽപന്ന നിർമാണ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന കോൺക്ലേവിന്റെ തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. വാട്ടർ കോൺക്ലേവിന് മുന്നോടിയായി വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സുപ്രധാന യോഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിന് സമഗ്രമായ ജലനയം രൂപീകരിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കും.
കഴിഞ്ഞ ആറു മാസമായി പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ വകുപ്പുതലത്തിൽ നടന്നുവരികയാണ്. കുളവാഴ പ്രശ്നം പരിശോധിക്കാനായി നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയിൽ ഫ്യൂച്ചർ കേരള മിഷൻ ചെയർമാൻ വേണു രാജമണിയും അംഗമാണ്. മിഷൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച ജല ഗുണനിലവാര സൂചിക നടപ്പാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദ പഠനം നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യൂനിവേഴ്സിറ്റി ന്യൂ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഡയറക്ടർ ഡോ. ടോം എം. ജോസഫ്, ഫ്യൂച്ചർ കേരള മിഷൻ ചെയർമാൻ വേണു രാജമണി, സയന്റിഫിക് അഡ്വൈസർ ഡോ. ജി. നാഗേന്ദ്ര പ്രഭു, നെറ്റ്ഫിഷ് സി.ഇ.ഒ ഡോ. ജോയ്സ് വി. തോമസ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോ. സി.പി. രശ്മി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.