വൈദ്യുത വാഹന ചാർജിങ് അപര്യാപ്തതക്ക് പരിഹാരവുമായി വിദ്യാർഥികൾ

cancel camera_alt ആ​ദി​ശ​ങ്ക​ര എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ലെ അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചാ​ർ​ജി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ല​ടി: വൈദ്യുത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചാ​ർ​ജി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​വു​മാ​യി ആ​ദി ശ​ങ്ക​ര എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ലെ അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. വൈ​ദ്യു​തി റീ​ജ​ന​റേ​ഷ​ൻ എ​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ ത​ത്ത്വം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ബ്രേ​ക്ക് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും വേ​ഗം കു​റ​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഊ​ർ​ജം ന​ഷ്ട​മാ​കാ​തെ ബാ​റ്റ​റി​യോ മ​റ്റു ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്ത് വൈ​ദ്യു​തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഉ​പ​ക​ര​ണം വ​ഴി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് പി​ന്നീ​ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​മാ​കും. അ​ജ​യ് ജോ​ർ​ജ്, എ​സ്. ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡ​ൻ, എം.​എ​സ്. ശ​ര​ൺ​ജി​ത്, ആ​ർ. ബാ​ല​ശ​ങ്ക​ർ, ഡോ. ​ദീ​പ ശ​ങ്ക​ർ, പ്ര​ഫ. ഡോ. ​ജി​നോ പോ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് ഉ​പ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. Show Full Article

Students came up with a solution to the inadequacy of electric vehicle charging