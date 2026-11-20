കലോത്സവ വേദികൾക്ക് സമീപം വാഹന വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന; 52,000 രൂപ പിഴയീടാക്കിtext_fields
കായംകുളം: കലോത്സവ വേദികൾക്ക് സമീപം വാഹനാഭ്യാസങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 52,000 രൂപ പിഴയീടാക്കി. കലോത്സവ വേദികൾക്ക് സമീപം അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങളും അമിതവേഗത്തിലുള്ള വാഹനമോടിക്കലും പതിവാണെന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെയും വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരുടെയും വ്യാപകമായ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു.
പരിശോധനയിൽ 23 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ഏകദേശം 52,000 രൂപയോളം പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തത്, ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാത്തത്, ട്രിപ്പിൾസ് യാത്ര, ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്തത് തുടങ്ങിയ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കാണ് പ്രധാനമായും പിഴ ചുമത്തിയത്. മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വാഗീശ്വരൻ, അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സുനിൽകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പരിശോധനക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.