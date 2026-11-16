2000 കോടിയുടെ വികസനരേഖയുമായി ഹരിപ്പാട്text_fields
ഹരിപ്പാട്: നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ആദ്യ രണ്ടുവർഷം 2000 കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കുന്ന ബൃഹദ് വികസന പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിവരുന്നതായി മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല.
കാർഷിക, കാർഷികേതര ഗ്രാമീണ മേഖലകളുടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. നബാർഡ്, ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്, മേജർ ഇറിഗേഷൻ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ, കെ.എൽ.ഡി.സി, സോയിൽ കൺസർവേഷൻ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, റീബിൽഡ് കേരള, വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പ്ലാൻ ഫണ്ടുകൾ, സംസ്ഥാന ബജറ്റ് വിഹിതം എന്നിവക്ക് പുറമെ ഹാർബർ എൻജിനീയറിങ്ങും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുകളുടെ പദ്ധതികളും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് 2000 കോടിയുടെ ദ്വിവർഷ കർമപദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തീരദേശ സംരക്ഷണത്തിനായി 680 കോടി രൂപയുടെ സമഗ്ര പദ്ധതിയും വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുലിമുട്ടുകളോടുകൂടിയ കടൽഭിത്തി നിർമാണത്തിന് എ.ഡി.ബി സഹായത്തോടെ ഭരണാനുമതി നേടിയെടുത്തതായും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
ഹരിപ്പാട് മെഡിക്കൽ കോളജിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്പെഷൽ ഓഫിസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തൃക്കുന്നപ്പുഴ പാലത്തിന്റെ നിർമാണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചേംബറിൽ യോഗം ചേർന്നതായും തുടർനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
പട്ടികജാതി കോളനികളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ തയാറാക്കി സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുതന പി.എച്ച്.സിക്ക് അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവിൽ പുതിയ കെട്ടിടം, മുതുകുളം സി.എച്ച്.സിക്ക് 10 കോടി രൂപയുടെ കെട്ടിടം, ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് 12 കോടി രൂപയുടെ കെട്ടിടം, 3.90 കോടി രൂപയുടെ ഡയാലിസിസ് യൂനിറ്റ് എന്നിവയുടെ നിർമാണം അധികം വൈകാതെ ആരംഭിക്കാനാകും. ഹരിപ്പാട് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഡിപ്പോയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള സമഗ്ര മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുട്ടത്ത് പുതിയ പവർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യം കെ.എസ്.ഇ.ബി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. കയർ മേഖലയിലെ സമഗ്ര വികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് സർക്കാർ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പൊതു ജലാശയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, തണ്ണീർത്തട പരിപാലനം, ജലനിർഗമന മാർഗങ്ങളുടെ നവീകരണം, ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം, പാടശേഖരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നിവയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചു.