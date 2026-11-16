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    2000 കോ​ടി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​രേ​ഖ​യു​മാ​യി ഹ​രി​പ്പാ​ട്

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    തീ​ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് 680 കോ​ടി
    2000 കോ​ടി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​രേ​ഖ​യു​മാ​യി ഹ​രി​പ്പാ​ട്
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    ഹ​രി​പ്പാ​ട്: നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ആ​ദ്യ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം 2000 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന ബൃ​ഹ​ദ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​താ​യി മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല.

    കാ​ർ​ഷി​ക, കാ​ർ​ഷി​കേ​ത​ര ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ക​സ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​ബാ​ർ​ഡ്, ആ​ർ.​ഐ.​ഡി.​എ​ഫ്, മേ​ജ​ർ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ, മൈ​ന​ർ ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ, കെ.​എ​ൽ.​ഡി.​സി, സോ​യി​ൽ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ, ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ്, റീ​ബി​ൽ​ഡ് കേ​ര​ള, വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ പ്ലാ​ൻ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ, സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റ് വി​ഹി​തം എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​റ​മെ ഹാ​ർ​ബ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് 2000 കോ​ടി​യു​ടെ ദ്വി​വ​ർ​ഷ ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. തീ​ര​ദേ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി 680 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി​യും വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​ലി​മു​ട്ടു​ക​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യ ക​ട​ൽ​ഭി​ത്തി നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് എ.​ഡി.​ബി സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​താ​യും ചെ​ന്നി​ത്ത​ല പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹ​രി​പ്പാ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ന്റെ പ്രാ​രം​ഭ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ്പെ​ഷ​ൽ ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ പാ​ല​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ചേം​ബ​റി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​താ​യും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി കോ​ള​നി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ചെ​റു​ത​ന പി.​എ​ച്ച്.​സി​ക്ക് അ​ഞ്ചു കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം, മു​തു​കു​ളം സി.​എ​ച്ച്.​സി​ക്ക് 10 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കെ​ട്ടി​ടം, ഹ​രി​പ്പാ​ട് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് 12 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കെ​ട്ടി​ടം, 3.90 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് യൂ​നി​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​കും. ഹ​രി​പ്പാ​ട് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഡി​പ്പോ​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ട്ട​ത്ത് പു​തി​യ പ​വ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​യ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​താ​യും ചെ​ന്നി​ത്ത​ല കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പൊ​തു ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം, ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട പ​രി​പാ​ല​നം, ജ​ല​നി​ർ​ഗ​മ​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം, ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം, പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - Haripad with a development plan of 2000 crores
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