കാന നിർമാണത്തിനെടുത്ത കുഴി മൂടിയില്ല; അപകട ഭീഷണിtext_fields
അരൂർ: ദേശീയപാത നിർമാണത്തി]ഹ ഭാഗമായി കാന നിർമാണത്തിനായി എടുത്ത കുഴി 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മൂടിയില്ല. വ്യാപാരികളും നാട്ടുകാരും പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ്. കുത്തിയതോട് മാർക്കറ്റ് റോഡിൽ ഒക്ടോബർ 22ന് ദേശീയപാതയിലെ കാന പഴയ ഹൈവേയിലെ ചെറിയ കാനയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി എടുത്ത കുഴിയാണ് ഇപ്പോഴും അപകട ഭീഷണിയാകുന്നത്.
മാർക്കറ്റ് റോഡിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തിൽതന്നെയാണ് വലിയ കുഴി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടാനും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും വൻകുഴി ഭീഷണിയാകുന്നു. ദേശീയപാതയിലെ കാനയും പഴയ റോഡിലെ ചെറിയ കാനയും ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ മഴക്കാലത്ത് മാർക്കറ്റ് റോഡ് വെള്ളക്കെട്ടിലാകുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ദേശീയപാത അധികൃതരോ കരാർ കമ്പനിയോ വ്യക്തമായ പരിഹാരം കാണുന്നില്ല.
വിഷയം താലൂക്ക് വികസന സമിതിയിൽവരെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടും നടപടിയുണ്ടാകാത്തതിൽ ജനരോഷം ശക്തമാണ്. പഴയ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കാനയുടെ വീതിയും ആഴവും വർധിപ്പിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയോ ദേശീയപാതക്ക് കുറുകെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തെ കാനയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വെള്ളമൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.