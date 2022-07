മണ്ണെണ്ണ വിലവർധനയെ ഭയക്കേണ്ട, ഔട്ട് ബോർഡ് എൻജിൻ പെട്രോളിലേക്ക് മാറ്റി അമര്‍ രഞ്ചിത്ത്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: അ​ടി​ക്ക​ടി കു​തി​ച്ചു​ക​യ​റു​ന്ന മ​ണ്ണെ​ണ്ണ വി​ല​യി​ൽ ഇ​നി മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ നെ​ഞ്ചി​ടി​പ്പ്​ വേ​ണ്ട. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന വ​ള്ള​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ണ്ണെ​ണ്ണ ഔ​ട്ട് ബോ​ർ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം പെ​ട്രോ​ളി​ൽ കു​തി​ച്ചു​പാ​യു​ന്ന എ​ൻ​ജി​നു​ക​ളു​മാ​യി അ​മ​ർ ര​ഞ്ചി​ത്താ​ണ്​ പ​രി​ഹാ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ വ​ട​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 15ാം വാ​ർ​ഡ് നീ​ർ​ക്കു​ന്നം അ​പ്പ​ക്ക​ൽ അ​മ​ർ ര​ഞ്ചി​ത്ത്(45) വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ വ​ർ​ക്ക് ഷോ​പ് ന​ട​ത്തി വ​രി​ക​യാ​ണ്. 24 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഔ​ട്ട് ബോ​ർ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നു​ക​ളു​ടെ പ​ണി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​മ​ർ ഏ​താ​നും മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് പു​തി​യ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്തം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ് ഒ​രു ലി​റ്റ​ർ മ​ണ്ണെ​ണ്ണ 120 രൂ​പ​ക്കാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. പൊ​തു വി​പ​ണി​യി​ൽ 160 രൂ​പ ന​ൽ​ക​ണം. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ണ്ണെ​ണ്ണ​ക്ക് പ​ക​രം പെ​ട്രോ​ൾ ഔ​ട്ട് ബോ​ർ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന ചി​ന്ത ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. കാ​ർ​ബ​റേ​റ്റ​റി​ൽ രൂ​പ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ ഇ​ത്​ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​ള്ളം ഓ​ടി​ക്കാ​ൻ ഏ​ഴു​മു​ത​ൽ എ​ട്ട്​ ലി​റ്റ​ർ വ​രെ മ​ണ്ണെ​ണ്ണ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, പെ​ട്രോ​ളാ​ണെ​ങ്കി​ൽ വെ​റും മൂ​ന്ന്​ ലി​റ്റ​ർ മ​തി​യാ​കും. പെ​ട്രോ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗം മൈ​ലേ​ജ് വ​ർ​ധി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​മ​ർ ര​ഞ്ചി​ത്ത് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. Show Full Article

solace for fishermen, new solution for shooting up price of kerosene