വയനാടൻ കർഷകർക്ക് ദേശീയ സസ്യ ജനിതക സംരക്ഷക പുരസ്കാരം

വയനാടൻ കർഷകർക്ക് ദേശീയ സസ്യ ജനിതക സംരക്ഷക പുരസ്കാരംtext_fields
കൽപറ്റ: പരമ്പരാഗത വിളയിനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലെ മികച്ച സംഭാവനകൾക്ക് വയനാട്ടിലെ രണ്ടു കർഷകർക്ക് ദേശീയ അംഗീകാരം. ന്യൂഡൽഹിയിലെ സസ്യ ഇനങ്ങളുടെയും കർഷകാവകാശങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്ലാന്റ് ജീനോം സേവ്യർ പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചത്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
വയനാട് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം നിർദേശിച്ച വയനാട് സ്വദേശിയായ എൻ.കെ ബാബുവിന് 2023-24 വർഷത്തെ പ്ലാന്റ് ജീനോം സേവ്യർ ഫാർമർ അവാർഡാണ് ലഭിച്ചത്. 1.50 ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. തന്റെ നാലേക്കർ കൃഷിയിടത്തിൽ 39 ഇനം വാഴ, 11 ഇനം കിഴങ്ങുവർഗങ്ങൾ, ഒമ്പത് ഇനം ചേമ്പ്, ആറിനം ഇഞ്ചി, നാലിനം മഞ്ഞൾ, മൂന്നിനം ചേന എന്നിവ അദ്ദേഹം സംരക്ഷിക്കുന്നു. കാച്ചിൽ, കൂവ, കൂർക്ക, മരച്ചീനി, മാവ്, പ്ലാവ്, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്, കമുക്, തെങ്ങ്, ഏലം, കുരുമുളക്, കാപ്പി എന്നിവയുടെ പരമ്പരാഗത ഇനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. കാച്ചിലിന്റെ ജനിതക ശേഖരം ഗവേഷണത്തിനായി ഐ.സി.എ.ആർ-കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന് അദ്ദേഹം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. സർവകലാശാലയുടെ സീഡ് ജീൻ ബാങ്കിലേക്ക് വിത്തുകിഴങ്ങുകളും നൽകി.
വയനാട്ടുകാരൻ തന്നെയായ സി.എസ്. സൂരജിന് 2024-25 വർഷത്തെ പ്ലാന്റ് ജീനോം സേവ്യർ ഫാർമർ പുരസ്കാരമാണ് ലഭിച്ചത്. ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. 670 ജനിതക വിഭവങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ഇദ്ദേഹം പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. 104 ഇനം തക്കാളി, 23 ഇനം വഴുതന, 36 മുളക് ഇനങ്ങൾ, 32 ഇനം വാഴ, 15 നെല്ലിനങ്ങൾ, 17 കിഴങ്ങിനങ്ങൾ, 55 ഔഷധസസ്യങ്ങൾ, 58 വന്യ ഭക്ഷ്യ ഇലവർഗങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു. പച്ചക്കറികൾ, പഴവർഗങ്ങൾ, സുഗന്ധവിളകൾ, അലങ്കാരച്ചെടികൾ എന്നിവയും ശേഖരത്തിലുണ്ട്. ഇലവർഗ പച്ചക്കറികളുടെയും സുഗന്ധവിളകളുടെയും ജനിതക ശേഖരം സ്വഭാവനിർണയത്തിനും പോഷകമൂല്യ പഠനത്തിനുമായി അദ്ദേഹം സർവകലാശാലക്ക് നൽകി. മുളക്, തക്കാളി, വഴുതന ഇനങ്ങൾ വെള്ളാനിക്കര കാർഷിക കോളജിലെ ജനിതക-സസ്യപ്രജനന വിഭാഗത്തിന് ഗവേഷണത്തിനായും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.