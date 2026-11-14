ലോകം കാണട്ടെ, അഴീക്കലിന്റെ സൗന്ദര്യംtext_fields
കരുനാഗപ്പള്ളി: മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ അഴീക്കൽ ബീച്ചിന്റെ വികസനത്തിനായി 1.85 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് ഭരണാനുമതി നൽകിയതായി സി.ആർ. മഹേഷ് എം.എൽ.എ. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകളും ഏറെയുള്ള അഴീക്കൽ ബീച്ചിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ് മൂലം ടൂറിസം സാധ്യതകൾ പൂർണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ബീച്ചിനെ ഒരു ആധുനിക ടൂറിസം കേന്ദ്രമായി വികസിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ഫണ്ട് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എം.എൽ.എ മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. ബീച്ച് സൗന്ദര്യവത്കരണവും ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങും, നടപ്പാത, ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, ലൈറ്റിങ് എന്നിവയുടെ നിർമാണം, ശുചിമുറികൾ, ഡ്രസിങ് റൂമുകൾ, കുടിവെള്ള സൗകര്യം എന്നിവ ഒരുക്കൽ, പാർക്കിങ് സൗകര്യവും പ്രവേശന കവാടവും നവീകരിക്കൽ, കുട്ടികളുടെ പാർക്കും ഓപൺ എയർ വിനോദ സൗകര്യങ്ങളും സജ്ജമാക്കൽ, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, ലൈഫ് ഗാർഡുകൾ, സി.സി.ടി.വി, ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കൽ, പ്രാദേശിക ടൂറിസം, മത്സ്യബന്ധന-സാംസ്കാരിക പൈതൃകം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ പ്രദേശത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലക്ക് വലിയ ഉണർവ് ലഭിക്കുമെന്നും, പ്രാദേശിക ജനങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും ചെറുകിട വ്യാപാര മേഖലയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും കൈവരുമെന്നും സി.ആർ മഹേഷ് എം.എൽ.എ പറഞ്ഞു.