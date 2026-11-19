‘നിയമ പോരാട്ടം തുടരും’ -അരിയിൽ ഷുക്കൂറിന്റെ സഹോദരൻ ദാവൂദ്text_fields
കൊച്ചി: സഹോദരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ നിയമ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട അരിയിൽ ഷുക്കൂറിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ദാവൂദ്. കേസിൽ 13 പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയായിരുന്നു പ്രതികരണം.
‘നിയോഗം വലുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള പരീക്ഷണവും വലുതായിരിക്കും... നിയമ പോരാട്ടത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയായി. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് നിയമ പോരാട്ടം തുടരും. കൂടെ നിന്ന എല്ലാവർക്കും ഉമ്മ..’ ദാവൂദ് പറഞ്ഞു.
യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകൻ അരിയിൽ ഷുക്കൂറിനെ (21) 2012 ഫെബ്രുവരി 20ന് വൈകീട്ട് മൂന്നോടെയാണ് കണ്ണപുരം കീഴറ വള്ളുവൻകടവിൽ സി.പി.എം പ്രവർത്തകർ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷും സഞ്ചരിച്ച വാഹനം ചിലർ തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ കീഴറ വള്ളുവൻകടവിലൂടെ പോകുകയായിരുന്ന ഷുക്കൂറിനെ പിടികൂടി പരസ്യ വിചാരണ ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
കേസിൽ 32ാം പ്രതിയായ സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി. ജയരാജന്, 33ാം പ്രതി ടി.വി. രാജേഷ്, സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദന്റെ മകന് ശ്യാംജിത്ത് എന്നിവരടക്കം 18 പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടു. ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട നിയമ യുദ്ധത്തിനൊടുവിലാണ് എറണാകുളത്തെ സി.ബി.ഐ പ്രത്യേക കോടതി വിധി പറഞ്ഞത്.
പി. ജയരാജനും ടി.വി. രാജേഷിനുമെതിരെ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റങ്ങളാണ് സി.ബി.ഐ ചുമത്തിയത്. കേസിൽനിന്ന് വിചാരണ കൂടാതെ വിടുതൽ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഇരുവരുടെയും ഹരജി പ്രത്യേക സി.ബി.ഐ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. തളിപ്പറമ്പ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിലെ 315ാം നമ്പര് മുറിയില് ഇരുനേതാക്കളും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നായിരുന്നു കേസ്. 33 പ്രതികളില് രണ്ടുപേര് മരിച്ചതിനാല് 31 പേരാണ് വിചാരണ നേരിട്ടത്. 2025 മേയ് അഞ്ചിന് തുടങ്ങിയ വിചാരണ 17 മാസം നീണ്ടു. 41 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചു.
81 സാക്ഷികളും 238 രേഖകളും 21 തൊണ്ടികളും ഹാജരാക്കി. കൊല്ലപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഷുക്കൂറിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തും ദൃക്സാക്ഷിയുമായ സക്കറിയയാണ് പ്രധാന സാക്ഷി. ആദ്യം ലോക്കൽ പൊലീസാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. ഷുക്കൂറിന്റെ മാതാവ് ആത്തിക്ക ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് അന്വേഷണം സി.ബി.ഐക്ക് വിട്ടത്. 2019 ഫെബ്രുവരിയില് സി.ബി.ഐ കുറ്റപത്രം നല്കി.
ഇവർ കുറ്റക്കാർ:
1.കെ.വി സുമേഷ് 41
ചന്ദ്രന്,(കണ്ണപുരം സര്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരന്
കിഴക്കേ വളപ്പില് ഹൗസ് പൂമാലക്കാവ്- ചെറുകുന്ന്
2-അനൂപ് 46
ബാലന്,കണ്ണ്യാരത്ത് വളപ്പില്,എടക്കേപ്പുറം,കണ്ണപുരം
3-പവിത്രന് പോരയില് (61)
കണ്ണപുരം സര്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരന്
കുഞ്ഞപ്പ,പോരയില് ഹൗസ്, കീഴറ,കണ്ണപുരം
4-മനോഹരന് പി,വി(49)
ഓട്ടോഡ്രൈവര്, കുഞ്ഞിരാമന്
പാലങ്ങോട്ട് വളപ്പില്,വള്ളുവന് കടവ്,കീഴറ
5-മൈന ദിനേശന്(53),കണ്ണപുരം സര്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരന്.
കുഞ്ഞിരാമന്, നടുവിലെ പുരയില്,വള്ളുവന് കടവ്,കീഴറ.
6-ബിജു മോന്(46)
വാടിരവി, മോട്ടിവേഷന് സ്പീക്കര്,സിഎച്ച് നഗര്, മോറാഴ
7-ഇ.പി രാധാകൃഷ്ണന്(52).
കുഞ്ഞിരാമന്, ചെത്തുതൊഴിലാളി,ഇതിയന്പോള ഹൗസ്, വള്ളുവന്കടവ്,കീഴറ.
8-ഷിജിന് മോഹന്(35)
മോഹനന്,കണ്ണപുരം സര്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരന്,
നടുവിലെപുരയില്,വള്ളുവന് കടവ്,കീഴറ.
9-വി.വി മോഹനന്(61) റിട്ട.പ്യൂണ് പാപ്പിനിശ്ശേരി ഹയര്സെക്കന്ററി സ്കൂള്
ബാലന്, നടുവിലെ പുരയില്, വള്ളുവന്കടവ്,കീഴറ
10, പി.കെ അജിത്ത് കുമാര്(58).റിട്ട.ഫയര്ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്.
രവീന്ദ്രന് നമ്പ്യാര്,കണ്ടോത്ത് പണ്ണേരി, കീഴറ.
11-പി.പി സുരേശന്(54).
പട്ടുവം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗം,നാരായണന്.ഇടമുട്ട്,പട്ടുവം.