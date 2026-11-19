ബി.ജെ.പി വിട്ടത് നല്ല തീരുമാനം, ലീഡറുടെ മകൾക്ക് കോണ്ഗ്രസിലേക്ക് സ്വാഗതമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: ബി.ജെ.പി വിട്ട പത്മജയെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റും മന്ത്രിയുമായ സണ്ണി ജോസഫ്. പത്മജ വേണുഗോപാൽ ബി.ജെ.പി ഒഴിഞ്ഞത് മികച്ച തീരുമാനമാണെന്നും കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരികെ വരാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ലീഡറുടെ മകൾക്ക് കോണ്ഗ്രസിലേക്ക് സ്വാഗതമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
കോണ്ഗ്രസിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ പൂര്ണമായും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അരിയില് ഷുക്കൂര് വധക്കേസിലെ നിലവിലെ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും സണ്ണി ജോസഫ് നിലപാടറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ സര്ക്കാര് അപ്പീല് പോകുമെന്നും കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തവർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേസിലെ ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, പത്മജ ബി.ജെ.പിയിൽനിന്ന് രാജിവെച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് താനല്ലെന്നും പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. പത്മജയെ ബിജെപിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്നും അവർ പാർട്ടി വിടുന്നതിനെ എതിർക്കാൻ തനിക്ക് അവകാശമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബി.ജെ.പി വിടാനുള്ള കാരണം വ്യക്തിപരമാണെന്നും പാർട്ടിയോട് തനിക്ക് പരാതികളൊന്നുമില്ലെന്നും ആണ് പത്മജ വേണുഗോപാലും പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ബി.ജെ.പിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷന് രാജിക്കത്ത് നൽകിയതായും കോൺഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം സ്വന്തം നിലയിൽ എടുത്തതാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. കോൺഗ്രസ് പാരമ്പര്യമുള്ള താൻ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നുവെന്നും പത്മജ പറഞ്ഞു.
ബി.ജെ.പിയിൽ ചേരുന്ന സമയം പാർട്ടിയിൽനിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും പത്മജ പറഞ്ഞു. ആ പാർട്ടിക്കകത്ത് നിന്ന് മത്സരിക്കാൻ തനിക്ക് താൽപര്യമില്ലായിരുന്നുവെന്നും ബി.ജെ.പി വിടുന്ന കാര്യം കെ. മുരളീധരനോട് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞതെന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടരുമെന്നും പത്മജ വ്യക്തമാക്കി.