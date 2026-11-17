കാമ്പസുകൾ അവൾക്കൊപ്പം; ‘ലീഡ്ഹെർഷിപ്’ സീസൺ2 കാമ്പയിന് കണ്ണൂരിൽ ഉജ്ജ്വല തുടക്കംtext_fields
തലശ്ശേരി: വനിതകളെ സമൂഹത്തിന്റെ നേതൃനിരയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ‘മാധ്യമ’വും മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ലീഡ്ഹെർഷിപ്’ രണ്ടാം സീസണിന് കണ്ണൂരിൽ ഉജ്ജ്വല തുടക്കം. കൂത്തുപറമ്പ് നിർമലഗിരി കോളജിൽ നടന്ന പരിപാടിയോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ എട്ടു പ്രമുഖ കോളജുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ഈ കാമ്പയിനിന് തുടക്കമായത്.
മീഫ്രണ്ട് ബിസിനസ് സൊലൂഷൻസാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രതിസന്ധികളിൽ പതറാതെ ധീരമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ വിദ്യാർഥിനികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ‘അവളുടെ തീരുമാനം, അവളുടെ ലോകം’ അഥവാ ‘ഡിസൈഡ് ഹേർ’ എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു നിർമലഗിരി കോളജിലെ സെഷനുകൾ.
സമൂഹം, കുടുംബം, തൊഴിലിടം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയാത്മക സ്വാധീനം ചെലുത്താമെന്നതും സ്വന്തമായി അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതുമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായി. നിർമലഗിരി കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രഫ. ഡോ. സാബു സെബാസ്റ്റ്യൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. നിർമലഗിരി കോളജ് ബർസാർ റവ. ഡോ. തോമസ് കൊച്ചുകരോട്ട് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.
‘മാധ്യമം’ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടിവ് എഡിറ്റർ സാലിഹ് കോട്ടപ്പള്ളി ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി. തുടർന്ന് നടന്ന ‘ഡിസൈഡ്ഹെർ’ സെഷനിൽ നടിയും തിയറ്റർ ഡയറക്ടറുമായ ശൈലജ ജല, കണ്ണൂർ വിമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫിസർ പി. സുലജ, മൈൻഡ് കോച്ചും വ്ലോഗറുമായ ഹുസ്ന നസ്റീൻ എന്നിവർ വിദ്യാർഥികളുമായി സംവദിക്കുകയും തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് റിലേഷൻസ് മാനേജർ വിജിത വിജയൻ, മലബാർ ഗോൾഡ് പ്രതിനിധി അശ്വതി വിനയരാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.