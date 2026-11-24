അഞ്ചംഗ സമിതി തോട്ടം ലോബിയുടെ താൽപര്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ളത്: ഭൂപരിഷ്കരണം 2.0 തുടക്കം തന്നെ വിവാദത്തിലേക്ക്text_fields
തൃശൂർ: സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന ഭൂപരിഷ്കരണം 2.0 (രണ്ടാം ഭൂപരിഷ്കരണം) വൻ വിവാദത്തിന് വഴിതുറക്കുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച അഞ്ചംഗ സമിതിയെ പിരിച്ച് വിടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഭൂ സമരക്കാരുടെ സംയുക്ത സംഘടനയായ ഭൂ അവകാശ വികസന സമിതി രംഗത്തെത്തി. സമിതിയുടെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സമിതി കരട് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കുന്നതിന് തകൃതിയായ നീക്കങ്ങളിലാണ്.
നിലവിൽ നടന്നുവരുന്ന മിച്ചഭൂമി, തോട്ടം ഉടമസ്ഥത കേസുകൾ പാടെ അട്ടിമറിക്കുന്ന നീക്കമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് വിമർശനം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. സമിതി തോട്ടം ലോബിയുടെ താൽപര്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ളതാണെന്ന് ഭൂ അവകാശ വികസന സമിതി ആരോപിക്കുന്നു. സമിതിയിൽ ഭൂസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരുമില്ല. തോട്ടം ലോബിയുടെ ഇഷ്ടക്കാരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. സമിതി അംഗങ്ങളെ തീരുമാനിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയും ആരോപണങ്ങളുയരുന്നു.
1970 ജനുവരി ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്ന ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം മറികടന്ന് തോട്ടഭൂമി യഥേഷ്ടം കൈവശക്കാർക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കാനാണ് ഭൂപരിഷ്കരണം 2.0ലൂടെ സർക്കാർ നീക്കം നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാറിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഇതിനായി കിണഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ എതിർപ്പ് മൂലം നടപ്പാക്കാനായില്ല. അതേ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് അണിയറയിൽ തയാറാകുന്നതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. തോട്ടം ഉടമകൾ ഇടപെട്ടാണ് യു.ഡി.എഫ് പ്രകടന പത്രികയിൽ ഭൂപരിഷ്കരണം അജണ്ടയാക്കിയതെന്നും ഭൂസമരക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു.
അന്നത്തെ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ എതിർപ്പില്ലാതെ തങ്ങളുടെ ഇംഗിതം സാധ്യമാക്കാമെന്ന കണക്ക് കൂട്ടലാണ് തോട്ടം ഉടമകൾക്കെന്ന് ഭൂസമരക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏതാനും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഭൂരഹിതർക്കും പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രതിഷേധം തണുപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം. തോട്ടഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ നാണ്യവിളകളുടെ കൃഷിയും ടൂറിസം, ഹോട്ടൽ വ്യവസായം പോലുള്ള വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഭൂമി വിനിയോഗിക്കാനും അനുവദിക്കുന്ന ഭേദഗതിയാണ് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. തോട്ടവിള ഗണത്തിൽ പെടുന്നവയല്ലാത്ത കൃഷികൾ നടത്തിയിരുന്ന കർഷകരിൽനിന്ന് 15 ഏക്കറിൽ അധികമുള്ള ഭൂമി മിച്ചഭൂമിയാക്കിയതായിരുന്നു ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം. ഇപ്പോൾ തോട്ടഭൂമി യഥേഷ്ടം വിനിയോഗിക്കാൻ അവസരം നൽകുമ്പോൾ അന്ന് മിച്ചഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത കുടുംബങ്ങളോട് കാട്ടുന്ന അനീതിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
തോട്ടഭൂമിയിൽ ബഹുവിളകൾ അനുവദിക്കുന്നതും ഭൂപരിധി ബാധകമല്ലാതെ കൈവശം വെക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതുമായ ഭേദഗതിക്കാണ് സർക്കാർ ശ്രമമെന്നും അതിനാനാലാണ് ഭൂപരിഷ്കരണം 2.0നെ എതിർക്കുന്നതെന്നും ഭൂ അവകാശ വികസന സമിതി നേതാവ് എം. ഗീതാനന്ദൻ ‘മാധ്യമ’ത്തോട് പറഞ്ഞു.
വലിയ അഴിമതിക്ക് വഴിതുറക്കുന്നതും അപകടകരവുമായ നീക്കമാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്ന് മുൻ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ. രാജൻ ‘മാധ്യമ’ത്തോട് പറഞ്ഞു. ഇത് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിന്റെ അന്തഃസത്തയെ തകർക്കുന്നതാണ്. വ്യവസായത്തിന് പരിധിയില്ലാതെ ഭൂമി അനുവദിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭൂമാഫിയക്ക് കൊടുത്ത വാഗ്ദാനത്തിന്റെ ഫലമായാണ് സർക്കാറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം. ഇതിനെതിരെ വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഉയർന്നുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.