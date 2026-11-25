ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ല; പൊതുജനാരോഗ്യം അപകടഭീഷണിയിൽtext_fields
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വിലകൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന കുടിവെള്ളം പോലും സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ മേഖലയിലെ പരിശോധനകൾക്കും നടപടികൾക്കും ആവശ്യത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ലാത്തത് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു. അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം കുടിവെള്ള, ഭക്ഷ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തട്ടുകടകളും കിച്ചണുകളും വേറെ. ഇവിടെ തയാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങൾ നിരന്തര പരിശോധന നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വിഭാഗം നടത്തുന്ന പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്ന സൂചന.
ആവശ്യത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ലാത്തതാണ് ‘ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്’ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രതിസന്ധി. ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് ഒരു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫിസർ എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് പ്രവർത്തനം. കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയുടെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് 1000 ഭക്ഷ്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫിസർ വേണം. ഈ കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ 500ലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേണം. നിലവിൽ 4,000 മുതൽ 10,000വരെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്.
പഞ്ചായത്ത്-നഗരസഭകളിൽ തന്നെ നൂറുകണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ നോക്കാൻ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് കഴിയില്ല. ഒരു കുടിവെള്ള പ്ലാന്റിൽനിന്ന് സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചാൽ അത് സീൽ ചെയ്ത് ലാബിലേക്ക് അയക്കൽ, റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ നോട്ടീസ് നൽകൽ, കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്യണം. പല ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഒന്നിലധികം മണ്ഡലങ്ങളുടെ അധിക ചുമതല വഹിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഉത്സവ സീസണുകൾ, ശബരിമല ഡ്യൂട്ടി, വി.ഐ.പി ഡ്യൂട്ടി എന്നിവക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രാദേശിക പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നില്ല. പകൽ ഡ്യൂട്ടിയും കോടതി നടപടികളും ലൈസൻസ് വെരിഫിക്കേഷനും ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് രാത്രികാലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്ഷണശാലകളിലോ രാത്രിയിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാജ കുടിവെള്ള പ്ലാന്റുകളിലോ പരിശോധന നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല.