‘പറഞ്ഞ രണ്ട് നുണകൾ തിരുത്തി മാപ്പ് പറയണം, ആദ്യം ബൂത്തുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ...’; പത്മജയുടെയും പദ്മിനിയുടെയും തിരിച്ചുവരവിൽ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി കെ.എസ്.യുtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ബി.ജെ.പി വിട്ട പത്മജ വേണുഗോപാലും പദ്മിനി തോമസും കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി കെ.എസ്.യു. പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം എടുത്ത് തിരികെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ കോൺഗ്രസ് വിട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് നുണകൾ തിരുത്തണമെന്നും പാർട്ടിയോടും അണികളോടും മാപ്പ് പറയണമെന്നും കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അലോഷ്യസ് സേവ്യർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിലാണ് ഈ പാർട്ടിയുടെ അസ്തിത്വമായ മതേതര സ്വഭാവത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് പദ്മജ വേണുഗോപാൽ പാർട്ടി വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നതെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. കെ. കരുണാകരൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നേൽ അദ്ദേഹം ബിജെപി യിൽ പോയേനെ എന്ന പരാമർശത്തിലും കോൺഗ്രസിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ തനിക്ക് മര്യാദക്ക് ചന്ദന കുറി തൊടാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നും ആ പേടി ബിജെപി യിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇല്ലായെന്ന പരാമർശത്തിലും മാപ്പു പറയണമെന്നാണ് അലോഷ്യസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പൊതു സമൂഹത്തോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തിരികെ വന്നാൽ അവർക്ക് നൽകേണ്ടത് പച്ചപരവതാനിയോ അധികാരത്തിന്റെ ശീതളതയോ അല്ല, മറിച്ച് ബൂത്ത് തലം മുതലുള്ള പടിപടിയായുള്ള പരിഗണന മാത്രമായിരിക്കണമെന്നും കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പദ്മജ-പദ്മിനിമാർ ബൂത്തുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. പത്ത് വർഷം പണിയെടുത്ത സാധാരണക്കാരായ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും പരിഗണിക്കപ്പെടട്ടെ. ചുവന്ന ബോർഡുകളുടെ മനോഹാരിതയും ഉത്തരവാദിത്തവും സാധാരണ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കുറിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത്.
ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം;
കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഇത് ഘർ വാപ്പസികളുടെ (തിരിച്ചു വരവുകളുടെ) കാലം.
വർഗീയതയുടെ പൊരിവെയിലത്ത് ഇന്ത്യാ രാജ്യം വെന്തമർന്ന 12 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാജ്യം കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ഒഴുകി ചേരുന്ന വർത്തമാനകാലത്ത്, സമസ്ത മേഖലയിലെയും ജനങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു സംഘപരിവാർ സർക്കാരിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പോരാട്ടം നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആർക്കും കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരാം,
പക്ഷേ പ്രശ്നമെന്നത് അവർക്കായി ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന പച്ച പരവതാനികളാണ്,
പാർട്ടിയിൽ അവർക്കായി റിസർവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെലിബ്രേറ്റഡ് പ്രിവിലേജുകളാണ്.
കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിലാണ് ഈ പാർട്ടിയുടെ അസ്തിത്വമായ മതേതര സ്വഭാവത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് പദ്മജ വേണുഗോപാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിട്ട് ബിജെപി യിൽ ചേർന്നത്.
കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം എടുത്ത് തിരികെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ കോൺഗ്രസ് വിട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് നുണകൾ തിരുത്തേണ്ടതായുണ്ട് ; പാർട്ടിയോടും അണികളോടും മാപ്പ് പറയേണ്ടതുണ്ട്:
1. ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നേൽ അദ്ദേഹം ബിജെപി യിൽ പോയേനെ എന്നതും.
2. കോൺഗ്രസിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ തനിക്ക് മര്യാദക്ക് ചന്ദന കുറി തൊടാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നും , ആ പേടി ബിജെപി യിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇല്ലായെന്നതും.
അങ്ങനെ പൊതു സമൂഹത്തോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തിരികെ വന്നാൽ അവർക്ക് നൽകേണ്ടത് പച്ചപരവതാനിയോ അധികാരത്തിന്റെ ശീതളതയോ അല്ല, മറിച്ച് ബൂത്ത് തലം മുതലുള്ള പടിപടിയായുള്ള പരിഗണന മാത്രമായിരിക്കണം.
ലക്ഷകണക്കിന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തെരുവിൽ കിടന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതും, ആശയ സമരം ചെയ്തതും, പോരാടിയതും ഒരിക്കലും അവസരവാദ/ അധികാര കൊതി മൂത്ത് പാളയങ്ങൾ മാറി ചേക്കേറുന്ന പദ്മജമാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല.
കോൺഗ്രസിൽ സെലിബ്രേറ്റഡ് പ്രിവിലേജുകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് നേതൃത്വം തിരിച്ചറിയുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന വാർത്ത പദമജയ്ക്ക് ശേഷം പദ്മിനി തോമസും കോൺഗ്രസിലേക്ക് എന്നാണ്.
പദ്മജ-പദ്മിനിമാർ ബൂത്തുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. പത്ത് വർഷം പണിയെടുത്ത സാധാരണക്കാരായ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും പരിഗണിക്കപ്പെടട്ടെ. ചുവന്ന ബോർഡുകളുടെ മനോഹാരിതയും ഉത്തരവാദിത്തവും സാധാരണ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും അനുഭവിക്കട്ടെ.
~അലോഷ്യസ് സേവ്യർ
KSU സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്