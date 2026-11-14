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    മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​

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    എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു നി​ന്ന് 30 ബ​സു​ക​ളാ​ണ് സ​ർ​വി​സി​നു​ള്ള​ത്
    മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​
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    കൊ​ച്ചി: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ലം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച (വൃ​ശ്ചി​കം ഒ​ന്ന്) ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നി​രി​ക്കേ, ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഒ​രു​ങ്ങി. എ​റ​ണാ​കു​ളം ഡി​പ്പോ​യി​ൽ നി​ന്നു മാ​ത്രം 30 ബ​സു​ക​ളാ​ണ് നി​ത്യേ​ന പ​മ്പ​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടു​ക. ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​റ്റു ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വേ​റെ​യും സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ അ​ധി​ക സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് അ​യ്യ​പ്പ ഭ​ക്ത​രാ​ണ് ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​നാ​യി എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ക. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ വി​രി​പ​ന്ത​ലി​ന്റെ​യും ആ​ദ്യ പ​മ്പ സ​ർ​വി​സ​ൻ​റ​ന്റെ​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ടി.​ജെ. വി​നോ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10ന് ​സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    ആ​കെ 30 ബ​സു​ക​ൾ...

    എ​റ​ണാ​കു​ളം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് അ​ക​ലെ​യ​ല്ലാ​ത്ത സൗ​ത്ത് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ഡി​പ്പോ​യി​ലെ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും. നാ​ല് എ.​സി സൂ​പ്പ​ർ ഫാ​സ്റ്റ്, 16 സൂ​പ്പ​ർ ഫാ​സ്റ്റ്, 10 ഫാ​സ്റ്റ് പാ​സ​ഞ്ച​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല സ​ർ​വി​സി​നാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നും 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും ഭ​ക്ത​ജ​ന തി​ര​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് പ​മ്പ ബ​സുക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് എ.​ടി.​ഒ എ.​ അ​ജി​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​നൊ​പ്പം നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, ചോ​റ്റാ​നി​ക്ക​ര ക്ഷേ​ത്രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് റി​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ബ​സും പു​റ​പ്പെ​ടും.

    എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ബ​സു​ക​ൾ വൈ​റ്റി​ല, തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ, വൈ​ക്കം, കോ​ട്ട​യം, എ​രു​മേ​ലി, പ​മ്പ എ​ന്ന റൂ​ട്ടി​ലാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ക.

    റി​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ഇ​ങ്ങ​നെ

    എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് നി​ന്ന് രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് ഫാ​സ്റ്റ് പാ​സ​ഞ്ച​ർ ബ​സി​ന് 295 രൂ​പ​ക്ക് പ​മ്പ​യി​ലെ​ത്താം. രാ​ത്രി 9.30 നു​ള്ള സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് ബ​സി​ന് 305 രൂ​പ​യാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. കൂ​ടാ​തെ രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് എ.​സി സൂ​പ്പ​ർ ഫാ​സ്റ്റ് ബ​സും പ​മ്പ​യി​ലേ​ക്കു​ണ്ട്. 380 രൂ​പ​യാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. ആ​ലു​വ, വൈ​റ്റി​ല, തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ, വൈ​ക്കം, ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ, എ​രു​മേ​ലി വ​ഴി​യാ​ണ് റൂ​ട്ട്.

    വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ചോ​റ്റാ​നി​ക്ക​ര ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഫാ​സ്റ്റ് പാ​സ​ഞ്ച​ർ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും. പി​റ​വം, കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ളം, പാ​ല, എ​രു​മേ​ലി വ​ഴി​യാ​ണി​ത് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ക. ഇ​വ​യിലെല്ലാം റി​സ​ർ​വ് ചെ​യ്ത് പോ​കാ​നാ​വും. കൂ​ടാ​തെ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.30ന് ​പ​മ്പ​യി​ൽ നി​ന്ന് നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്കും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​ത്തോ​ടെ സ​ർ​വിസ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. പ്ലേ​സ്റ്റോ​റി​ൽ/​ആ​പ്പ് സ്റ്റോ​റി​ലെ enteksrtc എ​ന്ന ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ​യും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് www.onlineksrtcswift.com ലൂ​ടെ​യും ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ക്കാം. കൂ​ടാ​തെ 9447071021 എ​ന്ന വാ​ട്ട്സ്ആ​പ്പ് ന​മ്പ​റി​ലൂ​ടെ​യും ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നാ​വും.

    റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക്

    സൗ​ത്ത് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക തു​ട​ങ്ങി​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കു വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. റി​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ബ​സു​ക​ൾ സ​മ​യ​ക്ര​മം പാ​ലി​ച്ചും മ​റ്റു​ള്ള​വ ഓ​രോ ബ​സും നി​റ​യു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചും സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും.

    റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ അ​യ്യ​പ്പ ഭ​ക്ത​ർ​ക്കാ​യി ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് ആ​രം​ഭി​ക്കും. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ര​ണ്ട് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സേ​വ​നം 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​വും. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സേ​വ​ന​വു​മു​ണ്ടാ​കും.

    കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല ശ​ബ​രി​മ​ല യാ​ത്ര

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ ശ്രീ ​ധ​ര്‍മ​ശാ​സ്ത്ര ക്ഷേ​ത്ര സ​ന്നി​ധി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് അ​യ്യ​പ്പ​സേ​വ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ​യും സേ​വാ​സ​മി​തി​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 17 മു​ത​ല്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ 23 വ​രെ ദി​വ​സ​വും രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ശ​ബ​രി​മ​ല ട്രി​പ്പ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ല്‍ നി​ന്ന് എ​രു​മേ​ലി വ​ഴി നേ​രി​ട്ട് പ​മ്പ​ക്കും തി​രി​ച്ച് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ് സ​ര്‍വി​സ്. 800 രൂ​പ​യാ​ണ്​ നി​ര​ക്ക്. ഭ​ക്ത​ര്‍ക്ക് സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് വി​രി​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം, അ​ഭി​ഷേ​കം, അ​പ്പം, അ​ര​വ​ണ എ​ന്നി​വ സേ​വാ​സ​മി​തി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ചെ​യ്തു​കൊ​ടു​ക്കും. ശാ​സ്ത ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് മു​ന്‍വ​ശ​മു​ള്ള ശ​ബ​രി​മ​ല ഇ​ന്‍ഫ​ര്‍മേ​ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ സീ​റ്റു​ക​ള്‍ മു​ന്‍കൂ​ട്ടി ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. വാ​ര്‍ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​യ്യ​പ്പ സേ​വ സം​ഘം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​എ​ന്‍. ജ​യ​കു​മാ​ര്‍, അ​യ്യ​പ്പ സേ​വ സ​മി​തി ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ എ​സ്. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍, ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ആ​ര്‍. അ​ജി​ത്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​പ്ര​മോ​ദ്കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​ളി​ക്കാം ഈ ​ന​മ്പ​റി​ൽ

    കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി എ​റ​ണാ​കു​ളം - 9188933779

    കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി - 9188933780

    കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി വൈ​റ്റി​ല - 9188933781

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    News Summary - KSRTC Announces Special Sabarimala Services from Ernakulam
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