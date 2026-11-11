ആ ഫയൽ കണ്ടാൽ ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പേടിയാവില്ലേ? എന്നെക്കൊണ്ട് ഒപ്പിടീക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദമായിരുന്നു -വി.ഡി. സതീശൻ

ആ ഫയൽ കണ്ടാൽ ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പേടിയാവില്ലേ? എന്നെക്കൊണ്ട് ഒപ്പിടീക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദമായിരുന്നു -വി.ഡി. സതീശൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി പുറത്തുനിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത് കെ.എസ്.ഇബിയിൽ ഹരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതിയുടെ 15 ശതമാനമേ ഇവിടെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം എന്തെടുക്കുകയായിരുന്നു? കർണാടക പോലെ ഓരോ സംസ്ഥാനവും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് 5000ത്തിലധികം മെഗവാട്ട് ബാറ്ററി ചാർജിംഗിൽ ശേഖരിച്ചു. കേരളത്തിൽ മാത്രം ബാറ്ററി കൊണ്ടുവന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? വൈദ്യുതി പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കണം. പുറത്തുനിന്ന് വൈദ്യുതി മേടിക്കുന്നത് ഒരു ഹരമായി മാറി. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് ഈ ഷോർട്ട് ടേം പർച്ചേസ് ഒരു ഹരമാണ്’ -മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കെ.എസ്.ഇബി കഴിഞ്ഞ 29ാം തീയതി തന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ജി.എൻ.എയുടെ 8.90 രൂപയുടെ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിൽ തീരുമാനം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നവംബർ ഒന്നുമുതൽ ദീർഘനേരം പവർ കട്ട് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. ആ ഫയൽ കണ്ടാൽ ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പേടിയാവില്ലേ? പുതിയ ടീം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് രണ്ടു മാസത്തേക്ക് തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത്.
ആ ഫയലിൽ 22 ദിവസമായി മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനം എടുക്കാതിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ചില മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുത്ത വാർത്ത. കെ.എസ്.ഇ.ബിയിലെ എൽഡിഎഫിന്റെ സംഘടനയൊക്കെയായിരിക്കും ഈ വാർത്ത തന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനം എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് നവംബർ ഒന്നു മുതൽ വലിയ പവർ കട്ടിലേക്ക് സംസ്ഥാനം നീങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എന്തിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്? എന്നെക്കൊണ്ട് ഇതിൽ ഒപ്പിടിപ്പിക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ?
എഗ്രിമെന്റിൽ ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദീർഘനേര പവർ കട്ട് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഫയലിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അപ്പോഴും ഒപ്പിട്ടില്ല. പവർ കട്ട് എങ്ങാനും ഉണ്ടായെങ്കിൽ പഴി മുഴുവൻ എന്റെ തലയിൽ ഇരുന്നേനെ. കെഎസ്ഇബിയിലേക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നതാണ്. അത് അവർ ഫോർവേർഡ് ചെയ്തതാണ്. അവര് പരിശോധിച്ചു. എന്നിട്ട് അവർ തന്ന കത്തിലുണ്ട് ഹിമാചൽ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന്. കാരണം അത് പോയി 15.50 രൂപക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ജി.എൻ.എ ഓപ്ഷനാണ് ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കെഎസ്ഇബി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണോ അല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ തീരുമാനം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ദീർഘനേര പവർ കട്ട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള വാചകമാണ് ആ ഫയലിൽ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണെങ്കിലും പേടിയാവില്ലേ? കാരണം പവർ കട്ട് വന്നാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ഫയൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിടിച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നാവില്ലേ പ്രചരിക്കുക.
ഫയൽ പിടിച്ചുവെക്കുകയല്ല, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഫയൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് നന്നായി സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അത് വലിയ ഗുണമായി. ഞാൻ ഈ പവർ ക്രൈസിസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി. ഗവൺമെന്റ് ഇതിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഈ മാസം തന്നെ ഉണ്ടാക്കും. ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട് ടേം കരാറിലും ലോങ്ങ് ടേം കരാറിലും ഏർപ്പെടും. ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി സ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങും. ശാശ്വതമായി ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും. റിന്യൂവബിൾ എനർജി വർധിപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് 10 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ 300 മെഗവാട്ടിന് താഴെയാണ് ആകെ ജനറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് ആളുകൾ റൂഫ് ടോപ്പിൽ സോളാർ വെച്ചാണ്. അത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാറ്ററി ചാർജും ഇല്ല. 6000 -7000 മെഗവാട്ട് സോളാറിലൂടെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും അത് ബാറ്ററി ചാർജ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 2031 ആകുമ്പോഴേക്കും കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യം കൂടും. ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുകയാണ്. ഇതിന് വൈദ്യുതിയുടെ കൺസംപ്ഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്.