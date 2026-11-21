വൈദ്യുതി പോസ്റ്റും മീറ്ററും ലഭിക്കാൻ ഇനി കാലതാമസമില്ല; പർച്ചേസ് നടപടികൾ ഡിജിറ്റലാക്കാൻ കെഎസ്ഇബിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ്, മീറ്റർ തുടങ്ങിയ നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ലഭ്യതയിലും വിതരണത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന നീണ്ട കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ പർച്ചെയ്സ് നടപടികൾ പൂർണമായും കമ്പ്യൂട്ടർവത്കരിക്കാൻ കെ.എസ്.ഇ.ബി.
പ്ലാനിങ് മുതൽ മെറ്റീരിയൽ ഡെലിവറി വരെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും പൂർണ്ണമായും കടലാസ് രഹിതമാക്കും. സാങ്കേതിക പരിശോധനകളും ടെൻഡർ നടപടിക്രമങ്ങളും കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ സ്വന്തം ഇ.ആർ.പി സോഫ്റ്റ്വെയറായ ‘സമഗ്ര’യുമായി ചേർത്ത് അതിവേഗത്തിലാക്കും.
സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് ഡാഷ്ബോർഡിലൂടെ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചെയ്സിന്റെ വിവിധഘട്ടങ്ങൾ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാനും തടസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നടപടികൾ സുഗമമാക്കാനും കഴിയും.
നിലവിൽ ഏകദേശം നാല് മുതൽ ആറ് മാസം വരെ എടുക്കുന്ന പർച്ചെയ്സ് പ്രക്രിയ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ്സംവിധാനം വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
നിലവിൽ ഉയർന്ന തുകയ്ക്കുള്ള പർച്ചെയ്സിന് ടെൻഡർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, പ്രീബിഡ് മീറ്റിങ്, പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ടെൻഡർ ഓപ്പണിങ്, പർച്ചെയ്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം തുടങ്ങി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സുദീർഘമായ നടപടിക്രമങ്ങളാണുള്ളത്.
സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ ഇ ടെൻഡർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഒരു പർച്ചെയ്സ് ടെൻഡർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ആദ്യ ഘട്ടം. അതിനെത്തുടർന്ന് പ്രീ ബിഡ് മീറ്റിങ് വിളിച്ച് ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയും സപ്ലൈയർമാരുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുകയുംചെയ്യും.
ലഭ്യമാകുന്ന ടെൻഡറുകൾക്ക് ആദ്യം പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഘട്ടമാണ്. ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതിയിൽ തുറന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറുടെ അഭിപ്രായത്തിന് അയക്കുന്നു. തുടർന്ന് അവ പ്രീക്വാളിഫിക്കേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു.
അംഗീകാരം ലഭിച്ച സപ്ലൈയർമാരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് തുറന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് അടുത്തപടി. ഏറ്റവും കുറവ് തുക ക്വോട്ട് ചെയ്ത സപ്ലൈയർമാരെ കണ്ടെത്തി ആ പട്ടിക ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറുടെ അഭിപ്രായത്തിനായി വീണ്ടും അയക്കുന്നു.
തുടർന്ന് അഞ്ച് കോടി വരെ അടങ്കൽതുക വരുന്ന ടെൻഡറുകൾ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും 5-20 കോടി വരെയുള്ളവ പർച്ചെയ്സ് സബ് കമ്മിറ്റിയും 20-50 കോടി വരെയുള്ളവ പർച്ചെയ്സ് കമ്മിറ്റിയും 50 കോടിക്ക് മുകളിലുള്ളവ ഡയറക്ടർ ബോർഡും പരിശോധിച്ച് അംഗീകാരം നൽകുന്നു.
ഇ ടെൻഡർ രേഖകൾ പ്രിൻ്റെടുത്ത് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതും കടലാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ലഭിക്കുന്ന രേഖകൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള സങ്കീർണ്ണവും കാലതാമസവും മനുഷ്യാധ്വാനവും ഏറിയതുമായ ഇത്തരം നടപടിക്രമങ്ങളെ പാടേ ഒഴിവാക്കി കടലാസ് രഹിതവും പൂർണമായും കമ്പ്യൂട്ടർ/ വെബ് അധിഷ്ഠിതവുമായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കുക.
കെ.എസ്.ഇ.ബി സി.എം.ഡിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പർച്ചെയ്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിലാണ് പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ.