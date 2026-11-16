വൈദ്യുതി വാങ്ങലിൽ വീണ്ടും വിവാദം; ജി.എൻ.എക്ക് പിന്നാലെ വി.ഇ.എച്ച് ഗ്ലോബൽ

വൈദ്യുതി വാങ്ങലിൽ വീണ്ടും വിവാദം; ജി.എൻ.എക്ക് പിന്നാലെ വി.ഇ.എച്ച് ഗ്ലോബൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ജി.എൻ.എ കരാർ സംബന്ധിച്ച ബഹളം കെട്ടടങ്ങിയന്നതിന് പിന്നാലെ, വി.ഇ.എച്ച് ഗ്ലോബൽ കമ്പനിയിൽനിന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം യൂനിറ്റിന് 11 രൂപക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയതിലും വിവാദം. കാറ്റിൽനിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് 4.50 രൂപ വരെ പരമാവധി വിലയുള്ളപ്പോൾ, മൂന്നിരട്ടി നൽകി വാങ്ങിയതിൽ മറുപടി നൽകണമെന്ന റെഗുലേറ്ററി കമീഷന്റെ നിർദേശമാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്കാധാരം.
ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ 31 വരെ ‘ഉഭയകക്ഷി കരാർ’ വഴിയാണ് വി.ഇ.എച്ച് ഗ്ലോബലിൽനിന്ന് യൂനിറ്റിന് 11 രൂപ നിരക്കിൽ 200 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ സെപ്റ്റംബർ 22ന് കെ.എസ്.ഇ.ബിക്ക് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്. വൈകീട്ട് ആറുമുതൽ അർധരാത്രി വരെയുള്ള പീക്ക്-അവർ (തിരക്കേറിയ സമയത്തെ) ആവശ്യം നിറവേറ്റാനായിരുന്നു ഈ വൈദ്യുതി വിതരണം.
റെഗുലേറ്ററി കമീഷൻ നിശ്ചയിച്ച യൂനിറ്റിന് 10 രൂപ എന്ന പരിധി മറികടക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ നിരക്ക്. വി.ഇ.എച്ച് ഗ്ലോബലുമായുള്ള കരാർ ഉറപ്പിച്ചശേഷം ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ കെ.എസ്.ഇ.ബി ഹരജി ഫയൽ ചെയ്തെങ്കിലും സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമീഷൻ അത് ഇതുവരെ ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നാണ് വിവരം. കെ.എസ്.ഇ.ബി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വ്യക്തതക്കുറവുണ്ടെന്നും യൂനിറ്റിന് 11 രൂപ നൽകിയ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കണമെന്നുമാണ് കെ.എസ്.ഇ.ബിയോട് കമീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
റെഗുലേറ്ററി കമീഷന്റെ അനുമതിയില്ലാതെയായിരുന്നു വാങ്ങൽ. മാത്രമല്ല, ഒന്നര മാസം വൈകിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതും. ഉയർന്ന വിലക്ക് വൈദ്യുതി വിൽക്കുന്ന ഹൈ പ്രൈസ്-ടേം എഹെഡ് വിപണിയിൽ വൈദ്യുതി വിൽക്കാൻ വി.ഇ.എച്ച് ഗ്ലോബൽ കമ്പനിക്ക് അനുമതിയില്ലെന്നിരിക്കെ, ഇതേ കമ്പനിയിൽനിന്ന് എങ്ങനെ 11 രൂപക്ക് വാങ്ങിയെന്നതാണ് ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന്. അനുമതി നൽകിയ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽതന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ കർശന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാരണം കമ്പനിക്ക് വൈദ്യുതി നൽകാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് ഉഭയകക്ഷി ക്രമീകരണം പ്രകാരം വാങ്ങലെന്നത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത്, മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിരുന്നു വാങ്ങലെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തം.
ഒരേസമയം വൈദ്യുതി ഉൽപാദക കമ്പനിയും വിപണന കമ്പനിയുമായ വി.ഇ.എച്ച് ഗ്ലോബൽ ഇതിൽ ഏതുനിലയിലാണ് കരാറിലേർപ്പെട്ടത് എന്നതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം. ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ സെപ്റ്റംബർ 22നുതന്നെ കരാറിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയെങ്കിൽ, അതിൽ അടിയന്തര സ്വഭാവമില്ലെന്ന് കമീഷൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയപ്പോൾ കമീഷനെ അറിയിക്കാത്തതെന്തെന്നും ചോദ്യമുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ടെൻഡറില്ലാതെ വൈദ്യുതി വാങ്ങുമ്പോൾ 15 ദിവസത്തിനകം റെഗുലേറ്ററി കമീഷന്റെ അനുമതി തേടണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ.
വി.ഇ.എച്ചിൽനിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയ സമയത്ത് കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയർമാനും ഊർജ സെക്രട്ടറിയും രാജമാണിക്യം തന്നെയായിരുന്നു. അതിനാൽ, ചെയർമാനായ രാജമാണിക്യം, ഊർജ സെക്രട്ടറിയായ രാജമാണിക്യത്തിന് കത്തയക്കുകയും അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്ത വിചിത്ര സാഹചര്യവുമുണ്ട്. ഈ ഫയലുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും കണ്ടതായും സൂചനയുണ്ട്.