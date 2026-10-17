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    വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടന ചോദ്യം ചെയ്ത് മുൻ ചെയർമാൻ കെഎസ് ഹംസ ഹൈകോടതിയിൽ

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    വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടന ചോദ്യം ചെയ്ത് മുൻ ചെയർമാൻ കെഎസ് ഹംസ ഹൈകോടതിയിൽ
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    തിരുവനന്തപുരം: വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ മുൻ ബോർഡ് ചെയർമാൻ കെ.എസ്. ഹംസ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ഹർജിയിൽ അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

    വഖഫ് ബോർഡ് പിരിച്ചുവിടാൻ ഉമീദ് നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയില്ലെന്നും വഖഫ് നിയമത്തിലെ 14-ാം വകുപ്പ് പാലിച്ചല്ല പുനഃസംഘടന നടത്തിയതെന്നും കെ.എസ്. ഹംസ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഹംസയുടെ വാദം. ബോർഡിലെ ഒഴിവ് നികത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ നിർദേശം മറികടന്നാണ് സർക്കാർ ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.

    ബോറ വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള അംഗത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന സർക്കാർ വാദവും ഹംസ ചോദ്യം ചെയ്തു. ബോർഡിൽ ഒരു എം.എൽ.എയുടെ ഒഴിവ് നിലവിലുണ്ടെന്നും ആ ഒഴിവിൽ ബോറ വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള അംഗത്തെ നിയമിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ തുടർനടപടികൾ നിർണായകമാകും.

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    News Summary - KS Hamsa Moves Kerala High Court Against Waqf Board Reorganisation
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