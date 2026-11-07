സിനിമ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാത്ത് വർഷങ്ങൾ; കെആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒടുവിൽ ബിരുദദാനം

സിനിമ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാത്ത് വർഷങ്ങൾ; കെആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒടുവിൽ ബിരുദദാനംtext_fields
കോട്ടയം: കെ.ആർ. നാരായണൻ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്സിൽ 12 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ബിരുദദാന ചടങ്ങ്.
ഭരണപരവും അക്കാദമികവുമായ പ്രതിസന്ധികൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചതോടെയാണ്, വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നത്.
ചലച്ചിത്ര പഠനത്തിനായി സ്ഥാപനത്തിലെത്തിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അക്കാദമിക യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ലഭിക്കാതിരുന്നത് തുടർപഠനത്തിനും തൊഴിൽ സാധ്യതകൾക്കും വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.
പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മാതൃകയിൽ കേരളത്തിനും ഒരു ഉന്നത ചലച്ചിത്ര പഠനകേന്ദ്രം വേണമെന്ന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു കെ.ആർ. നാരായണൻ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്സ്.
ദൃശ്യസാങ്കേതികവിദ്യയിലും ചലച്ചിത്ര നിർമാണത്തിലും പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നുവരുമ്പോൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പരിശീലനം നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി സ്ഥാപനത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സർക്കാർ പൂർണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ പറഞ്ഞു.
സിനിമാ മേഖല അനുദിനം വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പഠനരീതികളും കാലത്തിനനുസരിച്ച് പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള പഠനസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനും സിനിമാ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം മുന്നേറാനും കഴിയുന്നതോടെ കേരളത്തിന്റെ ചലച്ചിത്ര വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലക്ക് പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായിരുന്നിട്ടും കൃത്യമായ അക്കാദമിക് കലണ്ടറോ ഭരണാസൂത്രണമോ ഇവിടെയില്ല. 2014 ലെ ആദ്യ ബാച്ചിനായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയാറാക്കിയെങ്കിലും അതിലെ ചില പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പുതുക്കാൻ അന്നത്തെ വകുപ്പുമന്ത്രി കെ.ടി. ജലീൽ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അന്തിമ രൂപകൽപ്പന അടുത്തിടെയാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.
അഭിനയം, സംവിധാനം, എഡിറ്റിങ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ, ആനിമേഷൻ ആൻഡ് വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സ്, ഛായാഗ്രഹണം തുടങ്ങിയവയിലാണ് പഠനം.