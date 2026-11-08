കോഴിക്കോട്-ബത്തേരി 35 മിനിറ്റ്; ഉപപാത യാഥാർഥ്യമാക്കിയാലുള്ള നേട്ടങ്ങളും പദ്ധതിയും വിവരിച്ച് ഇ. ശ്രീധരൻtext_fields
സുൽത്താൻ ബത്തേരി: നിർദ്ദിഷ്ട തിരുവനന്തപുരം-കണ്ണൂർ അതിവേഗ പാതയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് കോഴിക്കോട്-ബത്തേരി ഉപപാത യാഥാർഥ്യമാക്കിയാലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ വിവരിച്ച് മെട്രോമാൻ ഇ. ശ്രീധരൻ. നഗരസഭയും നാഷനൽ ഹൈവേ ആൻഡ് റെയിൽവേ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയും ചേർന്നു നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 35 മിനിറ്റു കൊണ്ട് കോഴിക്കോടുനിന്ന് ബത്തേരിയിൽ എത്താവുന്ന പാതയാണ് ഡി.എം.ആർ.സി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. പാതകൾ സംബന്ധിച്ച് ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപറേഷൻ നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു വിവരണം.
അര ലക്ഷം പേർ ദിവസേന യാത്ര ചെയ്യുന്ന കോഴിക്കോട്-ബത്തേരി റൂട്ടിൽ പാത യാഥാർഥ്യമാക്കാമെന്നാണ് പഠനത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിവേഗ റെയിൽപാത പദ്ധതിക്ക് മുന്നോടിയായി ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോട്-ബത്തേരി പാത നടപ്പാക്കണം എന്നാണ് ഡി.എം.ആർ.സിയുടെ നിർദേശം. പാത ഭാവിയിൽ മൈസൂരുവിലേക്കു ദീർഘിപ്പിക്കാനുമാകും. ആകെ 73.5 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള പാതയിൽ കൊടുവള്ളി-അടിവാരം-കൽപറ്റ-ബത്തേരി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുക. അടിവാരത്തിനും കൽപറ്റക്കുമിടയിൽ 20 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഇരട്ടത്തുരങ്കമാണ്. 400 മീറ്റർ വരെ അടിയിലൂടെയാണ് തുരങ്കം വരിക. തുരങ്കം രണ്ടുവർഷം കൊണ്ടും പാത മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടും പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്നാണ് ഡി.എം.ആർ.സിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.
ഒരു സമയം 800 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാകും. ഒരു ബോഗി ആംബുലൻസായും ചരക്കു നീക്കത്തിനു റോ-റോ സംവിധാനവും പ്രവർത്തിക്കും. 15,000 കോടിയാണ് ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത്. 60 ശതമാനം കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന വിഹിതവും 40 ശതമാനം പൊതുജന പങ്കാളിത്തവുമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഡി.പി.ആർ ആദ്യം തയാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാർ ഫണ്ട് തന്നാൽ നടപടികൾ ഉടൻ തുടങ്ങാൻ കഴിയും. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സൗരോർജ പാതയാണിത്. തുടക്കത്തിൽ അര മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടും പിന്നീട് ഇടവേള കുറച്ചും ട്രെയനുകൾ ഓടിക്കാനാകുമെന്നും ഇ. ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ ചെലവു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന കെ-റെയിൽ പദ്ധതിക്ക് പകരം ഡി.എം.ആർ.സി തയാറാക്കിയ തിരുവനന്തപുരം- കണ്ണൂർ അതിവേഗ റെയിൽപാത 60,000 കോടി രൂപയിൽ തീർക്കാനാകുമെന്ന് ഇ. ശ്രീധരൻ. ബ്രോഡ് ഗേജിൽ നിന്ന് അതിവേഗ പാതക്ക് പ്രായോഗികമായ സ്റ്റാൻഡേഡ് ഗേജിലേക്ക് മാറ്റിയതോടെ 30 ശതമാനം ചെലവ് ലാഭിക്കാനായി. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലൊഴികെ പാത മേൽപാലങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോവുക. 20 മീറ്റർ വീതിയിൽ മാത്രമേ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുള്ളു. പാതയുടെ അടിയിലുള്ള സ്ഥലം ഉടമക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും. കണ്ണൂരിൽനിന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റിലും കോഴിക്കോടു നിന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റിലും തിരുവനന്തപുരത്തെത്താം. പാത കേരളത്തിലെ നാലു വിമാനത്താവളങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമെന്നും ഇ. ശ്രീധരൻ അവകാശപ്പെട്ടു.