നിർമല സീതാരാമന്റെ പേരിൽ വ്യാജ വിഡിയോ; കോഴിക്കോട് സ്വദേശിക്ക് നഷ്ടമായത് 1.41 കോടി രൂപ!text_fields
കോഴിക്കോട്: കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ വ്യാജ വിഡിയോ വിശ്വസിച്ച് ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ച 63-കാരന് 1.41 കോടി രൂപ നഷ്ടമായി. കോഴിക്കോട് നടുവണ്ണൂർ നൊച്ചാട് സ്വദേശി പി. അബ്ദുറഹിമാനാണ് വൻ സൈബർ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായത്. സംഭവത്തിൽ കോഴിക്കോട് റൂറൽ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് ശനിയാഴ്ച എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗിലൂടെ വൻ ലാഭം നേടാമെന്ന് നിർമല സീതാരാമൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാജ വിഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടതോടെയാണ് പരാതിക്കാരൻ തട്ടിപ്പുകാരുടെ വലയിൽ വീണത്. വിഡിയോ യഥാർത്ഥമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച അബ്ദുറഹിമാൻ, അതിനൊപ്പം നൽകിയിരുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും തട്ടിപ്പുകാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുകയുമായിരുന്നു.
ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ നഷ്ടമായത് 1.41 കോടി; അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്
2025 ജൂൺ 6-നും 2026 നവംബർ 4-നും ഇടയിലുള്ള കാലയളവിലാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ തന്റെ രണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നായി 30 തവണകളായാണ് അബ്ദുറഹിമാൻ 1.41 കോടി രൂപ തട്ടിപ്പുകാർ നൽകിയ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറിയത്. വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ലാഭവിഹിതമോ നിക്ഷേപിച്ച മുതലോ തിരികെ ലഭിക്കാതായതോടെയാണ് അദ്ദേഹം പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്. നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിനാലാണ് പരാതി നൽകാൻ വൈകിയതെന്ന് പരാതിക്കാരൻ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബി.എൻ.എസ്) സെക്ഷൻ 318(4), ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (ഐടി) ആക്ട് സെക്ഷൻ 66D എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതികളെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടില്ല. പണം കൈമാറിയ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും പരാതിക്കാരന് വന്ന ഫോൺ കോളുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.