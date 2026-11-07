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    വാട്ടര്‍ മെട്രോ; 80 ലക്ഷം പിന്നിട്ട് യാത്രക്കാര്‍, ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ര്‍ 31 വ​രെ ടി​ക്ക​റ്റ് വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ 30.24 കോ​ടി ല​ഭി​ച്ചു

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    വാട്ടര്‍ മെട്രോ; 80 ലക്ഷം പിന്നിട്ട് യാത്രക്കാര്‍, ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ര്‍ 31 വ​രെ ടി​ക്ക​റ്റ് വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ 30.24 കോ​ടി ല​ഭി​ച്ചു
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    കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി​യു​ടെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യ വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ മ​റ്റൊ​രു ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം കൂ​ടി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. സു​സ്ഥി​ര​വും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​വു​മാ​യ ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത രം​ഗ​ത്ത് മാ​തൃ​ക​യാ​യ വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ 80 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ എ​ന്ന നേ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി.

    വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ സ​ര്‍വീ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം 2026 ന​വം​ബ​ര്‍ അ​ഞ്ച്​ വ​രെ​യു​ള്ള മൂ​ന്ന​ര വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ 80,23,171 പേ​രാ​ണ് യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്. 2023 ഏ​പ്രി​ല്‍ 26നാ​ണ്​ സ​ര്‍വീ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. 2023-24 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷം 18,44,375 പേ​രും 2024-25ൽ 21,08,148 ​പേ​രും 2025-26ൽ 24,64,559 ​പേ​രും ന​ട​പ്പ്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 31 വ​രെ 15,69,802 പേ​രും വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ര്‍ 31 വ​രെ ടി​ക്ക​റ്റ് വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ 30.24 കോ​ടി (30,24,58,384)യും ​ല​ഭി​ച്ചു. 2023-24 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷം 4,13,20,240 രൂ​പ​യും 2024-25 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷം 8,13,54,933 രൂ​പ​യും 2025-26 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷം 10,89,86,929 രൂ​പ​യും 2026-27 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷം ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ര്‍ 31 വ​വെ 7,07,96,281 രൂ​പ​യും ടി​ക്ക​റ്റ് വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം ല​ഭി​ച്ചു.

    തു​ട​ക്കം മു​ത​ല്‍ ത​ന്നെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കി​യ വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യും സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യു​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​നു കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ കെ.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​നി​ന്നും വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​ഞ്ഞ് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ എ​ത്തി.

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    News Summary - Kochi Water Metro Crosses 80 Lakh Passengers
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