കിഫ്ബി ഭൂമിയിടപാട്: വിവരങ്ങൾ വിജിലൻസ് ശേഖരിച്ച് തുടങ്ങിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭൂമി വാങ്ങലില് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഭൂമിയുടെ വിലയും ഇടപാടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട് രജിസ്ട്രേഷന് ഐ.ജിക്ക് കത്ത് നൽകി. കണ്ണൂര്, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലായി 12,000 ഏക്കറോളം ഭൂമി വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അന്വേഷണം. കിൻഫ്രക്കായാണ് ഭൂമി വാങ്ങിയതെന്നതിനാൽ വിശദാംശങ്ങൾ തേടി കിന്ഫ്രക്കും വിജിലന്സ് കത്ത് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വിജിലന്സ് ഡി.ഐ.ജി തോംസണ് ജോസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അന്വേഷണം. കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളുടേയും മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സുധാപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്