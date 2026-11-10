Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    കി​ഫ്​​ബി ഭൂ​മി​യി​ട​പാ​ട്​: വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ശേ​ഖ​രി​ച്ച്​ തു​ട​ങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    കി​ഫ്​​ബി ഭൂ​മി​യി​ട​പാ​ട്​: വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ശേ​ഖ​രി​ച്ച്​ തു​ട​ങ്ങി
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കി​ഫ്ബി ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ഭൂ​മി വാ​ങ്ങ​ലി​ല്‍ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഭൂ​മി​യു​ടെ വി​ല​യും ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഐ.​ജി​ക്ക് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി. ക​ണ്ണൂ​ര്‍, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി 12,000 ഏ​ക്ക​റോ​ളം ഭൂ​മി വാ​ങ്ങി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം. കി​ൻ​ഫ്ര​ക്കാ​യാ​ണ്​ ഭൂ​മി വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി കി​ന്‍ഫ്ര​ക്കും വി​ജി​ല​ന്‍സ് ക​ത്ത് ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ജി​ല​ന്‍സ് ഡി.​ഐ.​ജി തോം​സ​ണ്‍ ജോ​സി​ന്‍റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം. കി​ഫ്​​ബി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും മു​ൻ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ധാ​പി​ള്ള​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ദ​ഗ്​​ധ സ​മി​തി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - KIIFB land deal: Vigilance begins collecting details
    Next Story
    X