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    കിഫ്ബി: ക്രമക്കേടുകളുടെ കണ്ണൂർ കോക്ടെയ്ൽ

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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​ക്കി​യും നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ കാ​റ്റി​ൽ​പ​റ​ത്തി​യും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി​യും കി​ഫ്​​ബി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്​ ഗു​രു​ത​ര ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളും ക​ടി​ഞ്ഞാ​ണി​ല്ലാ​ത്ത സ​മാ​ന്ത​ര ഭ​ര​ണ​വും.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ശേ​ഷം നി​യോ​ഗി​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി​യു​ടേ​താ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ധ​ന​വ​കു​പ്പി​ന്റെ എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ ത​ള്ളി​യും ഫ​യ​ലു​ക​ൾ പൂ​ഴ്ത്തി​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യെ​പോ​ലും ഇ​രു​ട്ടി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യും കി​ഫ്ബി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്​ സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളും അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​തി​ന്റെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് സു​ധാ​പി​ള്ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യ സ​മി​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ റി​​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ള്ള​ത്.

    അ​നു​വ​ദി​ച്ച 40 ത​സ്തി​ക​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​ന​ത്ത് 498 പേ​രെ തി​രു​കി​ക്ക​യ​റ്റി​യ അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​രേ​ഖ പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ, പ്ര​ചാ​ര​ണ ചെ​ല​വു​ക​ൾ പ​ദ്ധ​തി ചെ​ല​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ക​മാ​റ്റി​യെ​ഴു​തി​യ ക്ര​മ​​വി​രു​ദ്ധ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ ഒ​രോ​ന്നും. ഈ ​അ​ധി​കാ​ര ദു​ർ​വി​നി​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, വി​പ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​യ്പ​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള കി​ഫ്ബി​യു​ടെ എ​ല്ലാ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളും റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ ശി​പാ​ർ​ശ സ​മി​തി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് മു​ന്നി​ൽ വെ​ച്ചു.

    ഒ​പ്പം കി​ഫ്ബി​യു​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലും സി.​എ.​ജി​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് ഓ​ഡി​റ്റി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട​ണ​മെ​ന്നും അ​ടി​മു​ടി ഉ​ട​ച്ചു​വാ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മി​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ബ​ജ​റ്റി​ന് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് അ​ധി​ക വി​ഭ​വം സ​മാ​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് കി​ഫ്ബി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത​തെ​ങ്കി​ലും കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യം കി​ഫ്ബി​യു​ടെ വാ​യ്പ​ക​ളെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ബ​ജ​റ്റി​ന്​ പു​റ​ത്തെ ക​ട​മെ​ടു​ക്ക​ലാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വാ​യ്പാ പ​രി​ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​തു​വ​രെ 25,932.55 കോ​ടി​യാ​ണ്​ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    കി​ഫ്ബി​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി വ​രു​മാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലും ക​ടം വീ​ട്ടാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച തു​ക​യു​ടെ 99.4 ശ​ത​മാ​ന​വും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ നി​കു​തി-​സെ​സ്സ് വി​ഹി​ത​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​യ​തി​നാ​ലും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ക​ട​മെ​ടു​പ്പാ​ണെ​ന്ന സി.​എ.​ജി വാ​ദ​ത്തോ​ട്​ സു​ധാ​പി​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി​യും യോ​ജി​ക്കു​ന്നു.

    ക​ട​മെ​ടു​പ്പ്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​ലി​ശ നി​ര​ക്കി​ൽ; അ​ധി​ക ബാ​ധ്യ​ത 910 കോ​ടി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​മാ​യി​രു​ന്ന പ​ലി​ശ നി​ര​ക്കി​നേ​ക്കാ​ൾ 85 മു​ത​ൽ 179 വ​രെ ബേ​സി​സ് പോ​യി​ന്റ് (0.85 ശ​ത​മാ​നം-1.79 ശ​ത​മാ​നം) ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​ലി​ശ​യി​ലാ​ണ് കി​ഫ്ബി വി​പ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബോ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും പ​ണം സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച​ത്.

    കി​ഫ്ബി​യു​ടെ നി​ല​വി​ലെ ആ​കെ ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​യാ​യ 31,681.15 കോ​ടി​യി​ൽ, ശ​രാ​ശ​രി 1.25 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക പ​ലി​ശ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ൽ പോ​ലും പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ഏ​ക​ദേ​ശം 396 കോ​ടി​യു​ടെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ധി​ക ബാ​ധ്യ​ത സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി.

    0.85 ശ​ത​മാ​നം മു​ത​ൽ 1.79 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ൽ ഇ​ത് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 270 കോ​ടി മു​ത​ൽ 570 കോ​ടി വ​രെ വ​രും. 2021-22 മു​ത​ൽ 2024-25 വ​രെ​യു​ള്ള നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം ഈ ​അ​ധി​ക പ​ലി​ശ വ​ഴി കേ​ര​ള​ത്തി​ന് 910 കോ​ടി​യു​ടെ അ​ധി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കി.

    കി​ഫ്​​ബി എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്​ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​യി?

    കി​ഫ്ബി​ക്ക് നി​കു​തി​യും സെ​സ്സു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​രി​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ തു​ക -26,165.93 കോ​ടി

    വാ​യ്പാ പ​രി​ധി വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ന​ഷ്ട​മാ​യ ക​ട​മെ​ടു​പ്പ് ശേ​ഷി -25,932.53 കോ​ടി

    2025-26 ലെ ​കി​ഫ്ബി​യു​ടെ വാ​യ്പ-9,580 കോ​ടി കൂ​ടി

    ഇ​ത​ട​ക്കം കി​ഫ്ബി മാ​തൃ​ക കാ​ര​ണം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ ആ​കെ കു​റ​വ്-61,678.46 കോ​ടി

    കി​ഫ്ബി വ​ഴി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ-48,574.82 കോ​ടി

    കി​ഫ്ബി വ​ഴി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ന​ഷ്​​ടം (48,574.82 - 48,574.82) - 13,103.64.

    കി​ഫ്​​ബി​യെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​രി​ട്ട്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ 61,678.46 കോ​ടി രൂ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു

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