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    Kerala
    Posted On
    date_range 27 July 2026 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 27 July 2026 8:04 AM IST

    ചുരത്തിൽ വീണ്ടും കുരുക്ക്, മന്ത്രിയും കുടുങ്ങി

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    ചുരത്തിൽ വീണ്ടും കുരുക്ക്, മന്ത്രിയും കുടുങ്ങി
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     ചുരം ഒമ്പതാം വളവിൽ കുടുങ്ങിയ സ്കാനിയ ബസ് 

    വൈത്തിരി: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി മൾട്ടി ആക്സിൽ സ്‌കാനിയ ബസ് ഒമ്പതാം വളവിൽ കുടുങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് വയനാട് ചുരത്തിൽ നാല് മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതരയോടെയാണ് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബസിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ അടിവശം റോഡിലുരഞ്ഞുനിന്നത്. ബസ് മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും എടുക്കാൻ കഴിയാതെ നിലച്ചതോടെ ചുരത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പട്ടു. ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് വൺവേയായി കടന്നുപോയത്. നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാർ ഇതോടെ വഴിയിൽകുടുങ്ങി.

    ജില്ലയിലെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ സംബന്ധിച്ചശേഷം തിരിച്ചുപോവുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാന കൃഷി മന്ത്രി ടി. സിദ്ദീഖും ഏറെനേരം കുരുക്കിൽ പെട്ടു. പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയാണ് ചുരത്തിലെ ക്രെയിൻ സർവിസ് ഉപയോഗിച്ച് ബസ് ഉയർത്തിയ ശേഷം വളവിൽനിന്ന് മാറ്റിയത്. കുരുക്കിലായ വാഹനങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം കാരണം തടസം ഏറെനേരം നീണ്ടു. അടിവാരം പൊലീസും ചുരം സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരായ ഗ്രീൻ ബ്രിഗേഡ് വളണ്ടിയർമാരും സഹായത്തിനെത്തി. അടിഭാഗം വളവുകളിലെ റോഡിൽതട്ടി നിന്നുപോകുന്നതുമൂലം ജില്ലയിലേക്കുള്ള ലോ ഫ്ലോർ ബസുകളുടെ സർവിസ് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി നേരത്തെ നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു.

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    TAGS:MinisterstuckTraffic JamWayanad Pass
    News Summary - Another snag at the pass, the minister also trapped
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