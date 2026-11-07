പാഴ് വസ്തുക്കളിലെ വിസ്മയവുമായി സീനയുടെ വീട്ടുമുറ്റംtext_fields
കയ്പമംഗലം: വലിച്ചെറിയുന്ന പാഴ് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കാൻ കഴിയുമോ ......? സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കയ്പമംഗലം കൂരിക്കുഴി സ്വദേശി പുതിയവീട്ടിൽ സീന സലാമിന്റെ വീട്ടിലെത്താം. ഭാവനയും കഠിനാധ്വാനവും ഒത്തുചേർന്നാൽ മാലിന്യം പോലും മനോഹരമായ ശിൽപങ്ങളായി മാറാമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ വീട്ടമ്മ.
കുട്ടികളുടെ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിലെത്തിയ പ്രതീതിയാണ് സീനയുടെ വീട്ടുപടിക്കലെത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നത്. കുവൈത്ത് എയർവേയ്സിന്റെ വിമാനം, ഹെലികോപ്റ്റർ, വഞ്ചി, അരയന്നങ്ങൾ, കൊക്കുകൾ തുടങ്ങി പാഴ് വസ്തുക്കളിൽ രൂപംകൊണ്ട നിരവധി കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ കൗതുകമുണർത്തുന്നു.
വൈവിധ്യമാർന്ന ചെടിച്ചട്ടികളാൽ സമൃദ്ധമായ പൂന്തോട്ടവും അതിമനോഹരമായ ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഭംഗി ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ, വെള്ളച്ചാട്ടത്തോട് കൂടിയ കൃത്രിമക്കുളവും കുട്ടികൾക്കും മറ്റും കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഏറുമാടവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഴയകാല വസ്തുക്കളുടെ വലിയൊരു ശേഖരവും ചെറിയ ലൈബ്രറിയും ഈ വീടിനെ സാംസ്കാരികമായും സജീവമാക്കുന്നു. ‘പാഴ് വസ്തുക്കൾ വലിച്ചെറിയേണ്ടവയല്ല; മറിച്ച് അൽപം ഭാവനയും അധ്വാനവും ചേർത്തുവെച്ചാൽ അവയെ ഹൃദ്യമായ സൃഷ്ടികളാക്കി മാറ്റാം’ - സീന സലാം പറയുന്നു. സീനയുടെ വേറിട്ട മാതൃകക്ക് നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് ദിനംപ്രതി ഇവിടെ സന്ദർശകരായിയെത്തുന്നത്. കരകൗശല വിസ്മയങ്ങൾ കാണാനും അഭിനന്ദിക്കാനുമായി കെ.കെ. വത്സരാജ് എം.എൽ.എ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു.