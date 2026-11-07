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    പാ​ഴ് വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ലെ വി​സ്മ​യ​വുമായി സീ​ന​യു​ടെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റം

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    പാ​ഴ് വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ലെ വി​സ്മ​യ​വുമായി സീ​ന​യു​ടെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റം
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    ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം: വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന പാ​ഴ് വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്നും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ ......? സം​ശ​യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം കൂ​രി​ക്കു​ഴി സ്വ​ദേ​ശി പു​തി​യ​വീ​ട്ടി​ൽ സീ​ന സ​ലാ​മി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്താം. ഭാ​വ​ന​യും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നാ​ൽ മാ​ലി​ന്യം പോ​ലും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ശി​ൽ​പ​ങ്ങളാ​യി മാ​റാ​മെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​വീ​ട്ട​മ്മ.

    ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​മ്യൂ​സ്‌​മെ​ന്റ് പാ​ർ​ക്കി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​തീ​തി​യാ​ണ് സീ​ന​യു​ടെ വീ​ട്ടു​പ​ടി​ക്ക​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്സി​ന്റെ വി​മാ​നം, ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​ർ, വ​ഞ്ചി, അ​ര​യ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, കൊ​ക്കു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി പാ​ഴ് വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ രൂ​പം​കൊ​ണ്ട നി​ര​വ​ധി കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ കൗ​തു​ക​മു​ണ​ർ​ത്തു​ന്നു.

    ​വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ചെ​ടി​ച്ച​ട്ടി​ക​ളാ​ൽ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ പൂ​ന്തോ​ട്ട​വും അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ളും ഭം​ഗി ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ, വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തോ​ട് കൂ​ടി​യ കൃ​ത്രി​മ​ക്കു​ള​വും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റും കൗ​തു​ക​മു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന ഏ​റു​മാ​ട​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ഴ​യ​കാ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വ​ലി​യൊ​രു ശേ​ഖ​ര​വും ചെ​റി​യ ലൈ​ബ്ര​റി​യും ഈ ​വീ​ടി​നെ സാം​സ്കാ​രി​ക​മാ​യും സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്നു. ​‘പാ​ഴ് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വ​ലി​ച്ചെ​റി​യേ​ണ്ട​വ​യ​ല്ല; മ​റി​ച്ച് അ​ൽ​പം ഭാ​വ​ന​യും അ​ധ്വാ​ന​വും ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ൽ അ​വ​യെ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ സൃ​ഷ്ടി​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റാം’ - സീ​ന സ​ലാം പ​റ​യു​ന്നു. സീ​ന​യു​ടെ വേ​റി​ട്ട മാ​തൃ​ക​ക്ക് നി​ര​വ​ധി അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് ദി​നം​പ്ര​തി ഇ​വി​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​നും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കാ​നു​മാ​യി കെ.​കെ. വ​ത്സ​രാ​ജ് എം.​എ​ൽ.​എ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Kerala Woman Turns Waste into Creative Artworks
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