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    അധോലോക നേതാവിന്റെ പേരും സ്റ്റിക്കറും; കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മംഗളൂരുവിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

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    അധോലോക നേതാവിന്റെ പേരും സ്റ്റിക്കറും; കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മംഗളൂരുവിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ
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    മംഗളൂരു: ‘ദാവൂദ്, റൈസ് ഓഫ് എ ഡോൺ’ എന്ന സ്റ്റിക്കർ പതിപ്പിച്ച സ്വകാര്യ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. എഴുത്തു മറച്ചശേഷം താക്കീത് നൽകിയാണ് വാഹനം വിട്ടുനൽകിയത്. കേരളത്തിൽനിന്ന് കോളജ് വിദ്യാർഥികളുമായി ചിക്കമഗളൂരുവിൽ വിനോദയാത്രക്കെത്തിയ ബസാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

    അധോലോക കുറ്റവാളിയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രദേശത്തെ ഹിന്ദുത്വ സംഘടനാ നേതാക്കളും ബസ് ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പൊലീസ് ബസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നെത്തിയ ദാവൂദ് എന്ന പേരുള്ള ബസിലെ ജീവനക്കാരുമായും ഇവിടെ തർക്കമുണ്ടായതായും പറയുന്നു.

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    News Summary - Kerala Tourist Bus With Underworld Leader's Sticker Seized in Mangaluru
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