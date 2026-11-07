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    ഭൂ​മി​യു​ടെ ന്യാ​യ​വി​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യി​ക്കും -മ​ന്ത്രി എ.​പി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ

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    ഭൂ​മി​യു​ടെ ന്യാ​യ​വി​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യി​ക്കും -മ​ന്ത്രി എ.​പി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ
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    മെ​ഴു​വേ​ലി സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ന്ത്രി എ.​പി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ 100 ദി​ന ക​ർ​മ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച മെ​ഴു​വേ​ലി, നെ​ടു​മ്പ്രം സ്മാ​ർ​ട് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ മ​ന്ത്രി എ.​പി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഭൂ​മി​യു​ടെ ന്യാ​യ​വി​ല​യി​ൽ ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​യ​ത് ഏ​കീ​ക​രി​ച്ച് പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് മെ​ഴു​വേ​ലി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. 2010ലാ​ണ് ഭൂ​മി​യു​ടെ ന്യാ​യ​വി​ല അ​വ​സാ​ന​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഓ​രോ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലും ന്യാ​യ​വി​ല വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​മ്പ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തി​നേ​ക്കാ​ൾ 250 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. ക​ല​ക്ട​ർ എ. ​നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നീ​ഷ് വ​രി​ക്ക​ണ്ണാ​മ​ല, പ​ന്ത​ളം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ വി​നീ​ത അ​നി​ൽ, മെ​ഴു​വേ​ലി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​എ. നെ​ജോ​മോ​ൻ, കു​ള​ന​ട ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പോ​ൾ രാ​ജ​ൻ, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം ത​ഥാ​ഗ​ത്, മെ​ഴു​വേ​ലി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​സൂ​ത്ര​ണ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ബി. ​ഹ​രി​കു​മാ​ർ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കെ.​സി. രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ, സ​ജി കു​മാ​ർ, എ.​ഡി.​എം ആ​ർ. രാ​ജ​ല​ക്ഷ്മി, അ​ടൂ​ർ ആ​ർ.​ഡി.​ഒ ടി. ​ബി​നു​രാ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    നെ​ടു​മ്പ്രം സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. ക​ല​ക്ട​ർ എ. ​നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, പു​ളി​ക്കീ​ഴ് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഈ​പ്പ​ൻ കു​ര്യ​ൻ, നെ​ടു​മ്പ്രം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ശ​ശി​ക​ല ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ആ​ശ മോ​ഹ​ൻ, തി​രു​വ​ല്ല സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ പാ​ർ​വ​തി ഗോ​പ​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കു​റ്റൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ന്റെ ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട​ലും മ​ന്ത്രി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ എ. ​നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, പു​ളി​ക്കീ​ഴ് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഈ​പ്പ​ൻ കു​ര്യ​ൻ, കു​റ്റൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​സ​ന്ന സ​തീ​ഷ്, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം നീ​തു മാ​മ​ൻ കൊ​ണ്ടൂ​ർ, തി​രു​വ​ല്ല സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ പാ​ർ​വ​തി ഗോ​പ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - Kerala to Revise Fair Value of Land, Says Minister
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