ഭൂമിയുടെ ന്യായവില പുനർനിർണയിക്കും -മന്ത്രി എ.പി. അനിൽകുമാർtext_fields
പത്തനംതിട്ട: സർക്കാറിന്റെ 100 ദിന കർമപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നിർമാണം പൂർത്തീകരിച്ച മെഴുവേലി, നെടുമ്പ്രം സ്മാർട് വില്ലേജ് ഓഫിസുകൾ മന്ത്രി എ.പി. അനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഭൂമിയുടെ ന്യായവിലയിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടായത് ഏകീകരിച്ച് പുനർനിർണയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മെഴുവേലിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2010ലാണ് ഭൂമിയുടെ ന്യായവില അവസാനമായി നിശ്ചയിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഓരോ മൂന്നു വർഷത്തിലും ന്യായവില വർധിക്കുകയും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചതിനേക്കാൾ 250 ശതമാനത്തോളം വർധന ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു.
ചടങ്ങിൽ അബിൻ വർക്കി എം.എൽ.എ അധ്യക്ഷനായി. കലക്ടർ എ. നിസാമുദ്ദീൻ, ജില്ല പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് വരിക്കണ്ണാമല, പന്തളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിനീത അനിൽ, മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി.എ. നെജോമോൻ, കുളനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പോൾ രാജൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം തഥാഗത്, മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആസൂത്രണ സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ ബി. ഹരികുമാർ, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ.സി. രാജഗോപാൽ, സജി കുമാർ, എ.ഡി.എം ആർ. രാജലക്ഷ്മി, അടൂർ ആർ.ഡി.ഒ ടി. ബിനുരാജ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
നെടുമ്പ്രം സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫിസ് ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ വർഗീസ് മാമൻ എം.എൽ.എ അധ്യക്ഷനായി. കലക്ടർ എ. നിസാമുദ്ദീൻ, പുളിക്കീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഈപ്പൻ കുര്യൻ, നെടുമ്പ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ. ബാലചന്ദ്രൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ശശികല ശ്രീകുമാർ, ആശ മോഹൻ, തിരുവല്ല സബ് കലക്ടർ പാർവതി ഗോപകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
കുറ്റൂർ വില്ലേജ് ഓഫിസിന്റെ തറക്കല്ലിടലും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. വർഗീസ് മാമൻ എം.എൽ.എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ജില്ല കലക്ടർ എ. നിസാമുദ്ദീൻ, പുളിക്കീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഈപ്പൻ കുര്യൻ, കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസന്ന സതീഷ്, ജില്ല പഞ്ചായത്ത് അംഗം നീതു മാമൻ കൊണ്ടൂർ, തിരുവല്ല സബ് കലക്ടർ പാർവതി ഗോപകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.