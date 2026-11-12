എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ മാർച്ച് ഒന്നിന് തുടങ്ങും; ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടുമുതൽ, ഫലപ്രഖ്യാപനം മേയിൽ

എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ മാർച്ച് ഒന്നിന് തുടങ്ങും; ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടുമുതൽ, ഫലപ്രഖ്യാപനം മേയിൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: 2027ലെ എസ്.എസ്.എൽ.സി, ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പൊതുപരീക്ഷകളുടെ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ മാർച്ച് ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച് 30ന് അവസാനിക്കും. ഹയർ സെക്കൻഡറി, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ ഒന്നും രണ്ടും വർഷ പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് രണ്ടു മുതൽ 30 വരെയാണ് നടക്കുക. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് പരീക്ഷാ സമയക്രമം അറിയിച്ചത്.
എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയുടെ ഫലം മേയ് ആദ്യവാരവും ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫലം മേയ് 15നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ ഏകദേശം 4.25 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് കണക്ക്. കേരളത്തിന് പുറമെ ഗൾഫിലും ലക്ഷദ്വീപിലുമായി ആകെ 3049 പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് സജ്ജീകരിക്കുന്നത്. ഗൾഫിലും ലക്ഷദ്വീപിലും ഏഴുവീതം കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാകും.
മാർച്ച് എട്ടിന് നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ ഉച്ചക്ക് രണ്ടിനാണ് ആരംഭിക്കുക. മറ്റു ദിവസങ്ങളിലെ പരീക്ഷകൾ രാവിലെ 9.30ന് തുടങ്ങും. ഫെബ്രുവരി ഒന്നു മുതൽ 15 വരെയാണ് ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ. മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 16ന് ആരംഭിച്ച് 20ന് പൂർത്തിയാകും. ഏപ്രിൽ അഞ്ചു മുതൽ 27 വരെയാണ് ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ മൂല്യനിർണയം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നും രണ്ടും വർഷ പരീക്ഷകൾ ഒരേ കാലയളവിലാണ് നടത്തുക. മാർച്ച് 12, 30 തീയതികളിലെ പരീക്ഷകൾ ഉച്ചക്ക് രണ്ടിനും മറ്റു ദിവസങ്ങളിലേത് രാവിലെ 9.30നുമാണ് ആരംഭിക്കുക. രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ജനുവരി 25ന് തുടങ്ങും. ഫെബ്രുവരി 11 മുതൽ 24 വരെയാണ് മോഡൽ പരീക്ഷകൾ.
ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾക്കായി കേരളം, ഗൾഫ്, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി രണ്ടായിരത്തോളം കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ഒന്നും രണ്ടും വർഷങ്ങളിലായി ഏകദേശം ഒമ്പത് ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷയെഴുതും. വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ 389 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 53,000ത്തോളം വിദ്യാർഥികളാണ് പരീക്ഷക്ക് എത്തുക. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിലെ പരീക്ഷകളും മാർച്ച് രണ്ടിന് ആരംഭിക്കും.
ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ ഡിസംബർ എട്ടുമുതൽ
സ്കൂളുകളിലെ രണ്ടാം പാദവാർഷിക പരീക്ഷ ഡിസംബർ എട്ടിന് ആരംഭിച്ച് 17ന് അവസാനിക്കും. എൽ.പി വിഭാഗത്തിൽ ഡിസംബർ 11 മുതൽ 17 വരെയാണ് പരീക്ഷകൾ. ഡിസംബർ 18ന് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച ശേഷം സ്കൂളുകൾ അവധിക്കായി അടയ്ക്കും. പത്തുദിവസത്തെ അവധി കഴിഞ്ഞ് ഡിസംബർ 28ന് ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിക്കും.
വാർത്തയിൽ നൽകിയ പരീക്ഷാസമയക്രമവും വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണവും താങ്കൾ പങ്കുവെച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. മന്ത്രിയുടെ പേര് കേരള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുമായി ഒത്തുനോക്കിയിട്ടുണ്ട്