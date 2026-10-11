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Madhyamam
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    കരുതൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ പിഴ; വയോജനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മൂന്നുവർഷം തടവ്​, ബിൽ നിയമസഭയിലേക്ക്​

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    senior citizens, kerala Government
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വും 50,000 രൂ​പ വ​രെ പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കും വി​ധം നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം വ​രു​ന്നു. നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘2026-ലെ ​കേ​ര​ള മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ (പ​രി​ച​ര​ണ​വും അ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും) ബി​ല്ലി​ലാ​ണ്’ ക​ർ​ശ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ.

    മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്റെ പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​നോ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നോ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള​വ​ർ, അ​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യോ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ, അ​വ​രു​ടെ സ​മ്മ​ത​മി​ല്ലാ​തെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര പ​രി​ച​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലോ മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും സ്ഥ​ല​ത്തോ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​നി ശി​ക്ഷാ​ർ​ഹ​മാ​യ കു​റ്റ​മാ​ണ്.

    മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രെ പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ക്രൂ​ര​ത കാ​ട്ടു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ലും സ്വ​ത്ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ലും മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വും 50,000 വ​രെ പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കും. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ, മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര പ​രി​ച​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള​വ​ർ, പ​രി​ച​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​നെ പ​രി​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കെ​യ​ർ​ഗി​വ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ക്കാ​നാ​വു​ക. സ്വ​ത്ത് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് സൊ​സൈ​റ്റി​യോ ട്ര​സ്റ്റോ ക​മ്പ​നി​യോ ഏ​ജ​ൻ​സി​യോ ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, ട്ര​സ്റ്റി​മാ​ർ, മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​കും.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ പി​ഴ

    മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ൻ പീ​ഡ​ന​ത്തി​നോ ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​നോ ഇ​ര​യാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രോ പ​രി​ച​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളോ 48 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ വി​വ​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം. ന്യാ​യ​മാ​യ കാ​ര​ണ​മി​ല്ലാ​തെ ഇ​ത് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ 10,000 വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ടും.

    കേ​സ്​ ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​​​രെ

    മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ൻ​മാ​രെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ മ​ക്ക​ൾ, ദ​ത്തെ​ടു​ത്ത മ​ക്ക​ൾ, മ​രു​മ​ക്ക​ൾ, പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ഇ​വ​രു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ സ​ഹോ​ദ​ര​നോ സ​ഹോ​ദ​രി​യോ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ, പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​ർ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടി​ല്ല. മ​ക്ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്റെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം സ്വ​ത്ത് കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ന്ന​തോ അ​ന​ന്ത​രാ​വ​കാ​ശ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ ആ​യ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ഏ​തൊ​രു നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശി​ക്കെ​തി​രെ​യും ബ​ന്ധു​വെ​ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ കേ​സെ​ടു​ക്കാം.

    ക്രൂ​ര​ത​യി​ൽ ഇ​വ​യെ​ല്ലാം

    ബി​ല്ലി​ലെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​നെ അ​വ​ർ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ട് വി​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന പെ​രു​മാ​റ്റം ക്രൂ​ര​ത​യാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. ജീ​വ​നോ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കോ അ​പ​ക​ട​മോ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യു​ള്ള പെ​രു​മാ​റ്റം, ശാ​രീ​രി​ക- മാ​ന​സി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ, ജം​ഗ​മ-​സ്ഥാ​വ​ര സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കോ വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ​ക്കോ വേ​ണ്ടി ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ക​യോ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ൽ എ​ന്നി​വ​യും ക്രൂ​ര​ത​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ വ​രും.

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    News Summary - Three Years Jail for Abandoning Elderly: Kerala Senior Citizens Bill to Assembly
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