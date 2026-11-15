അരി വിലക്കയറ്റതോതില്‍ കേരളം 17ാമത്; സംസ്ഥാനത്ത് അരിവിലക്കയറ്റമില്ലെന്ന് ഭക്ഷ്യ- സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്

അരി വിലക്കയറ്റതോതില് കേരളം 17ാമത്; സംസ്ഥാനത്ത് അരിവിലക്കയറ്റമില്ലെന്ന് ഭക്ഷ്യ- സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആന്ഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് വകുപ്പ് ഈ മാസം പുറപ്പെടുവിച്ച കണ്സ്യൂമര് പ്രൈസ് ഇന്ഡക്സ് ചാര്ട്ട് പ്രകാരം, ഒക്ടോബറിലെ ദേശീയ ചില്ലറ അരിവില വര്ധനസൂചിക പ്രകാരം കേരളം 17ാമത്. അരിവില സൂചികയില് കഴിഞ്ഞമാസത്തെ ദേശീയ ശരാശരി 12.51 ശതമാനം ആണെങ്കില്, കേരളത്തില് 8.54 ശതമാനമാണ്.
അരിയുടെ വിലക്കയറ്റത്തില് പുതുച്ചേരി (28.54ശതമാനം), ആന്ധ്ര പ്രദേശ് (26.69ശതമാനം), തെലങ്കാന (24.47ശതമാനം, കര്ണാടക (22.43ശതമാനം), ദാദ്ര- നാഗര് ഹവേലി (21.11 ശതമാനം) സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് മുന്നിൽ. രാജ്യത്തെ ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റതോതില് കേരളം അഞ്ചാമതാണ് (10.92 ശതമാനം). പൊതു വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ പട്ടികയില് കേരളം ( 4.37ശതമാനം) പതിനഞ്ചാമതും.
സംസ്ഥാന ഇക്കണോമിക്സ് ആന്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രൈസ് മോണിറ്ററിങ് സെല് തയാറാക്കുന്ന പ്രതിദിന വിലപരിശോധന പട്ടികപ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മുതല് ഈമാസം 13 വരെ മട്ട അരിക്കു ശരാശരി 1.50-1.90 രൂപയുടെ വര്ധന മാത്രമാണു കാണുന്നത്. പൊന്നി അരി വില വര്ധിച്ചെങ്കിലും കേരളത്തില് ഉപഭോഗം വളരെ കുറവാണ്. പൊന്നിയുടെ വില മറയാക്കി അരിവില വര്ധിച്ചെന്നു വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് അരിവിലക്കയറ്റമില്ലെന്നും ഭക്ഷ്യ- സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഓണക്കാലശേഷം ഇതുവരെ അരിവിലയില് നേരിയ ഉയർച്ച താഴ്ച കാണുന്നുണ്ട്.
എങ്കിലും ദേശീയതലത്തില് വിലക്കയറ്റത്തോത് വര്ധിച്ച സാഹചര്യത്തില്, ജാഗ്രതയോടെ വിപണി നിരീക്ഷണം തുടരാന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കു മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് നിർദേശം നൽകി. മന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം മൊത്തവ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും നഗര-ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ചില്ലറ വില്പനകേന്ദ്രങ്ങളിലും വിലനിലവാരം നിരീക്ഷിച്ചു. അന്വേഷണത്തില് അരി വിലയില് ക്രമാതീത വര്ധന കണ്ടെത്താനായില്ല.