സി.പി.എമ്മിൽ ജയരാജന്മാരുടെ 'റിസോർട്ട് യുദ്ധം'; കോൺഗ്രസിൽ 'എ' ഗ്രൂപ്പ് പോർ; പ്രതിസന്ധിയിലായി ഇരുമുന്നണികളുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ രണ്ട് പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായ സി.പി.എമ്മിലും കോൺഗ്രസിലും ഉൾപ്പാർട്ടി പോരും പരസ്യമായ വിഴുപ്പലക്കലും രൂക്ഷമാകുന്നു. സി.പി.എമ്മിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ഇ.പി. ജയരാജനും പി. ജയരാജനും തമ്മിലുള്ള 'റിസോർട്ട് യുദ്ധം' പാർട്ടി അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ, ഭരണകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യത്തെയും 'എ' ഗ്രൂപ്പിനെയും ചൊല്ലി കാസർകോട് എം.പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ തുറന്ന യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സി.പി.എമ്മിനെ വലച്ച് ജയരാജന്മാരുടെ 'റിസോർട്ട് പോര്'
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ശേഷം തിരുത്തൽ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സി.പി.എമ്മിന് കനത്ത ആഘാതമാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ഉന്നത നേതാക്കളുടെ പരസ്പര ആരോപണങ്ങൾ. കണ്ണൂർ മൊറാഴയിലെ വൈദേകം ആയുർവേദ റിസോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗം ഇ.പി. ജയരാജനെതിരെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി. ജയരാജൻ ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങളിൽ പാർട്ടി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ, ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന രണ്ടംഗ സമിതിയാണ് പരാതി അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇ.പിയുടെ അനന്തരവൻ ശ്യാംജിത്ത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഉന്നയിച്ച സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് പി. ജയരാജന്റെ പരാതിയിൽ നേതൃത്വം നടപടിക്ക് നിർബന്ധിതരായത്. പി. ജയരാജനെതിരെ റിസോർട്ട് ബന്ധം തന്നെയാണ് ഇ.പി. ജയരാജൻ ആയുധമാക്കുന്നത്. ഇടുക്കി മാങ്കുളത്ത് സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാരനുമായി ചേർന്ന് പി. ജയരാജൻ റിസോർട്ട് നടത്തുന്നുവെന്നും, എട്ട് ജില്ലകളിലെ ക്വട്ടേഷൻ-സ്വർണ്ണക്കവർച്ച സംഘങ്ങളുമായി പി. ജയരാജന് ബന്ധമുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ച് ഇ.പി. ജയരാജൻ പാർട്ടിക്ക് പരാതി നൽകി. ഇതിനിടെ പിതാവ് പി. ജയരാജനെതിരായ ആരോപണങ്ങളെ പരിഹസിച്ച് മകൻ ജെയിൻ രാജ് രംഗത്തെത്തിയതും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
കോൺഗ്രസിൽ 'എ' ഗ്രൂപ്പിനെച്ചൊല്ലി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ പൊട്ടിത്തെറി
ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ പിൻഗാമികൾ ആരെന്ന തർക്കമാണ് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ വിഭാഗീയത രൂക്ഷമാക്കിയത്. ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിയെയും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ നടത്തിയ രൂക്ഷമായ പരാമർശങ്ങൾ പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഷാഫി പറമ്പിൽ നിലവിൽ 'എ' ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും, അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ലോകത്തെ എട്ടാമത്തെ അത്ഭുതമാണെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ പരിഹസിച്ചു. സോളാർ വിവാദ കാലത്ത് സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയന്ന് 'ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സ്കൂൾ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ്' പറയുന്നവരെല്ലാം ഓടിയൊളിച്ചപ്പോൾ, താനും ടി. സിദ്ദിഖും മാത്രമാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കൂടെനിന്നതെന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ തുറന്നടിച്ചു. ജെ.എസ്. അഖിലിനെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാക്കണമെന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ അവസാന ആഗ്രഹം പോലും അട്ടിമറിച്ച് ചവറ്റുകുട്ടയിലിട്ടാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചതെന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ ആരോപിച്ചു. തനിക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ 'ആശാനും ശിഷ്യനും' ആണെന്നും, ഇരുവരുടെയും മുഖംമൂടി വലിച്ചുകീറുന്ന പല രഹസ്യങ്ങളും തന്റെ ഡയറിയിലുണ്ടെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.